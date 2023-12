(PLO)- Mới đây, một cuộc khảo sát của Consumer Report đã cho thấy độ tin cậy của xe điện tụt hậu so với ô tô thông thường.

Consumer Reports đã tiến hành khảo sát và đánh giá cho thấy xe điện và xe plug-in hybrid (lai) có vấn đề về độ tin cậy cao hơn so với ô tô thông thường và xe hybrid.

Trong đó xe điện gặp nhiều vấn đề với 79% và xe “lai” gặp nhiều vấn đề hơn 146%. Xe hybrid là phương tiện đáng tin cậy nhất trên đường, gặp ít vấn đề là 26% so với xe chạy bằng xăng.

Xe điện gặp nhiều vấn đề với 79% so với xe chạy bằng xăng. Ảnh: Hotcars.

Xe điện và “lai” kém tin cậy hơn ô tô thông thường

Với phần lớn nhờ các quy định của chính phủ, người tiêu dùng có xu hướng mua ô tô điện hơn.

Tuy nhiên, xét về độ tin cậy, xe điện vẫn chưa đạt đến mức độ như ô tô thông thường hiện nay. Phương tiện được coi là đáng tin cậy nếu chúng gặp ít vấn đề hơn và ít gây bất tiện cho chủ sở hữu.

Theo Consumer Reports, xe điện gặp nhiều vấn đề với 79% so với xe thông thường. Xe plug-in hybrid “lai” gặp nhiều vấn đề nhất với 147% so với xe chạy bằng điện thông thường. Mặt khác, xe hybrid gặp ít vấn đề hơn 26% so với xe chạy bằng xăng.

Những phát hiện này có nghĩa là xe hybrid là phương tiện đáng tin cậy nhất trên đường, sau đó là các mẫu xe thông thường là phương tiện đáng tin cậy thứ hai. Xe điện đứng thứ ba trên thang điểm, trong đó xe plug-in hybrid là mẫu xe kém tin cậy nhất.

Ít vấn đề về xe hơn có nghĩa là điểm tin cậy cao hơn

Consumer Reports đã tiến hành nghiên cứu về độ tin cậy bao gồm việc khảo sát các chủ sở hữu xe về những vấn đề họ gặp phải với phương tiện của mình trong 12 tháng trước.

Nghiên cứu bao gồm hơn 330.000 xe, cả những mẫu xe từ năm 2000 đến 2023, cũng như một số mẫu xe được giới thiệu sớm vào năm 2024.

Nghiên cứu đã giải quyết 20 vấn đề tiềm ẩn, bao gồm động cơ, hộp số, động cơ điện, rò rỉ và hệ thống thông tin giải trí. Các loại phương tiện khác nhau có thể có hoặc không có chung các vấn đề do có công nghệ và bộ phận riêng biệt.

Xe ICE có 17 khu vực có thể gặp sự cố, trong khi xe điện có thêm 3 khu vực nữa: động cơ điện, ắc quy và sạc xe điện. Xe hybrid có 19 vấn đề tiềm ẩn, kế thừa 17 vấn đề từ xe ICE và bổ sung thêm những vấn đề liên quan đến động cơ điện và pin EV.

Xe điện chỉ gặp 12 vấn đề vì chúng không gặp phải các vấn đề ICE truyền thống, chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến động cơ và hộp số.

Mỗi vấn đề đều được nhà nghiên cứu ấn định điểm độ tin cậy cho từng phương tiện, từ 1 đến 100. Để xác định xếp hạng độ tin cậy cho từng thương hiệu, họ sẽ tính trung bình các kết quả. Xe càng ít vấn đề thì xếp hạng thương hiệu càng cao

Xe điện có nhiều vấn đề hơn ô tô thông thường

Xe điện vẫn gặp nhiều vấn đề hơn so với ô tô thông thường. Trong ba năm sản xuất mẫu xe vừa qua, xe điện gặp nhiều vấn đề với 79% so với xe thông thường. Chúng thậm chí còn tụt hậu so với xe hybrid về độ tin cậy.

Trong cuộc khảo sát mới nhất, ô tô điện và SUV điện có điểm tin cậy trung bình lần lượt là 44 và 43. Những chiếc xe điện có độ tin cậy kém nhất là xe bán tải chạy điện, với điểm trung bình chỉ là 30.

Một số vấn đề phổ biến nhất với xe điện liên quan đến động cơ hệ thống truyền động, hệ thống sạc và pin.

Xe hybrid là mẫu xe đáng tin cậy nhất với ít vấn đề nhất

Kết quả cho thấy, xe hybrid gặp ít vấn đề nhất trong 12 tháng sở hữu. Trước đây, xe hybrid có thể gặp một số vấn đề, đặc biệt là liên quan đến hệ thống phanh tái tạo.

Tuy nhiên, theo thời gian, các nhà sản xuất ô tô đã cố gắng giải quyết hầu hết các vấn đề, cho phép xe hybrid gặp ít vấn đề nhất trong số các loại xe.

Theo Steven Elek, người đứng đầu chương trình phân tích dữ liệu ô tô tại Consumer Reports, lưu ý rằng nhiều mẫu xe hybrid ngày nay là của các nhà sản xuất có xu hướng sản xuất những chiếc xe đáng tin cậy, chẳng hạn như Toyota, Hyundai và Kia.

PHƯƠNG LÊ