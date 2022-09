Đoàn công tác tỉnh Long An sang Nhật xúc tiến đầu tư

Trong chuỗi các hoạt động của Đoàn công tác tỉnh Long An tại Nhật Bản diễn ra từ 5 đến 8-9, chiều ngày 8-9, tỉnh Long An đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của Long An tại thủ đô Tokyo.

Hội nghị có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), gần 100 các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Long An đã giới thiệu về tiềm năng của Long An-nơi được coi là cửa ngõ nối TP.HCM với các tỉnh ĐBSCL.

Long An là tỉnh thu hút nhiều dự án nước ngoài trong đó có 130 dự án đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn kinh doanh khoảng 480 triệu USD. Nhật Bản trở thành đối tác lớn của tỉnh Long An trong nhiều năm qua với những ngành nghề lĩnh vực, có lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Long An cho biết: “Trong thời gian qua, tỉnh Long An đã chủ động triển khai rất nhiều chương trình để củng cố thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản trên các lĩnh vực. Long An đã tổ chức các đoàn đến thăm, làm việc và xúc tiến tại các tỉnh thành phố của Nhật Bản như thủ đô Tokyo, tỉnh Hyogo tỉnh Ibaraki….

Kết quả đó thể hiện quyết tâm chính trị và cách tiếp cận mới của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương, phát triển toàn diện và đưa mối quan hệ giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu”.

Đại sứ Vũ Hồng Nam đánh giá cao Đoàn công tác tỉnh Long An đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho hội nghị.

Trên cương vị của mình, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, tận dụng những cơ hội mới, thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế bền vững, hai bên cùng có lợi giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có tỉnh Long An.

Tại các cuộc tiếp xúc và trao đổi với Đoàn công tác, hầu hết các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản tham gia hội nghị đều đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và Long An là một trong những điểm đến ưu tiên hàng đầu của các doanh nhân Nhật Bản.

Qua khảo sát của JETRO cho thấy, kết quả khảo sát thực trạng của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài thì có tới 55,3% doanh nghiệp Nhật Bản được hỏi cho biết có định hướng phát triển kinh doanh ở Việt Nam trong 1-2 năm tới, tăng 8,5 điểm phần trăm so với năm 2021. Tỷ lệ này của Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN.

Trước đó, Đoàn công tác Tỉnh Long An đã đến thăm và làm việc, tổ chức hội thảo giới thiệu nguồn nhân lực tại tỉnh Ibaraki, thăm một số tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.