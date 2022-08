Doanh nghiệp Nhật mở rộng quy mô đầu tư tại Long An

UBND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư và đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 vào chiều 23-8.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Watanabe Nobuhiro và nhiều doanh nghiệp là nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho rằng trải qua gần 50 năm kể từ khi Việt Nam-Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, hoạt động giao lưu giữa hai nước ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Trên nền tảng đó, chính quyền và nhân dân Long An luôn quan tâm, xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các địa phương Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về hợp tác kinh tế song phương.

Long An rất vui mừng khi được cộng đồng nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm, chọn thực hiện dự án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh... Hiện các dự án FDI của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn luôn đặt niềm tin với môi trường đầu tư của Long An.

Trên địa bàn tỉnh có 131 dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư khoảng 479 triệu USD, tập trung chủ yếu tại huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, TP Tân An, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định hạ tầng giao thông là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả vai trò liên kết vùng, Long An đã huy động nguồn lực triển khai đầu tư hoàn thiện hàng loạt dự án giao thông trọng điểm. Hiện tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đầu tư đồng bộ các dự án giao thông kết nối liên vùng với các tỉnh thành trong vùng ĐBSCL, với TP.HCM và các tỉnh thành vùng Đông Nam bộ; kết nối thông suốt giữa các địa phương trong tỉnh.

Mục tiêu của Long An là trở thành tỉnh phát triển công nghiệp và trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực phía Nam.

Cũng theo Chủ tịch tỉnh Long An, với điều kiện thuận lợi về địa lý cùng hệ thống giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, có cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, nhiều tuyến quốc lộ, đường cao tốc đi qua, Long An hội đủ những điều kiện thuận lợi cho phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo tỉnh Long An đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, các doanh nghiệp đã phản ánh về mất cắp nguyên liệu, hàng hóa khi giao nhận trong quá trình sản xuất, khó khăn trong xin giấy phép lao động người nước ngoài, hạ tầng một số khu công nghiệp nhất là hạ tầng giao thông chưa được tốt...

Các doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất giải quyết các khó khăn nêu trên nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng tốt hơn.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở, ban ngành tỉnh Long An và các doanh nghiệp Nhật Bản đã ký kết hợp tác về nghiên cứu đối tác công tư trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản...