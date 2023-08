Đoàn đại biểu TP.HCM thăm và học tập tại Nhật Bản

Từ ngày 14 đến ngày 19-8, Đoàn đại biểu TP.HCM do ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng đoàn, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP làm Phó Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và học tập tại Nhật Bản.

Chuyến thăm nhằm trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những cách làm hay của các cơ quan quản lý nhà nước Nhật Bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với hệ thống đường sắt đô thị và các công trình phụ cận; thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa TP với Tokyo, Osaka.

Đây là các địa phương được xác định trọng điểm trong quan hệ hữu nghị hợp tác của TP.HCM.

Các kiến thức, kinh nghiệm, cách làm hay thu thập được trong chuyến công tác sẽ là cơ sở để lãnh đạo TP triển khai công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH phục vụ vận hành tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) nói riêng và cả dự án đường sắt đô thị của TP.HCM nói chung.

Chiều 15-8, Đoàn đã đến chào xã giao Ngài Rinji Nakamura - Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo. Tại đây Đoàn đã được trao đổi, thông tin và chia sẽ nhiều nội dung, vấn đề và hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo.

Sáng cùng ngày, Đoàn cũng đã đi thực địa và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức công tác PCCC&CNCH tại nhà ga Trung tâm Tokyo và các khu vực ngầm xung quanh.

Trước đó, ngày 14-8, Đoàn đã đến thăm Đại sứ Việt Nam tại Tokyo. Tiếp Đoàn có ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Đoàn đã nghe báo cáo, trao đổi về các chương trình, hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và những vấn đề mà Đoàn sẽ học tập, nghiên cứu trong đợt này.

Tại các cuộc gặp và học tập, Đoàn đại biểu TPHCM mong muốn tìm hiểu, học tập những kinh nghiệm, kiến thức, cách làm hay, hiệu quả của Nhật Bản để vận dụng vào hệ thống đường sắt đô thị tại TP trong tương lai.

Đoàn đại biểu TP.HCM cũng mong muốn các đối tác Nhật Bản có thể chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển Dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM, thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa TP và Nhật Bản. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

