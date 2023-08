Trưởng Công an TP Thủ Đức - Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức, làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Chiều 15-8, tại Hội trường Công an TP.HCM, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, Cục Tổ chức Cán bộ đã báo cáo và lãnh đạo Bộ Công an thống nhất giao Công an TP.HCM công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Ngày 14-8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành quyết định (số 5589/QĐ-BCA) về việc bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Như vậy, hiện Ban Giám đốc Công an TP.HCM gồm có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. Các Phó Giám đốc gồm: Thiếu tướng Trần Đức Tài, Đại tá Mai Hoàng và Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương (47 tuổi, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM) từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận 2 (lúc chưa sáp nhập vào TP Thủ Đức).

Tháng 5-2020, ông được Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4.

Tháng 12-2020, Thượng tá Nguyễn Đình Dương được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08).

Từ ngày 1-6, Thượng tá Nguyễn Đình Dương được điều động làm Trưởng Công an TP Thủ Đức, thay cho đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chuyển công tác về Viện KSND Tối cao.

NGUYỄN TÂN