Doanh nghiệp ngành điện và than gấp rút ứng phó với bão số 1

(PLO)- EVN yêu cầu tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết để tập trung chống bão số 1. TKV cũng sẵn sàng phương án sơ tán người, thiết bị, dân cư kịp thời nếu xác định khu vực có nguy cơ không đảm bảo an toàn khi mưa bão.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự kiến vào sáng ngày mai, 18-7, bão số 1 sẽ ở ngay trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Hoàn lưu bão sẽ gây mưa to, gió lớn bao trùm miền Bắc.

Lượng mưa trong đợt mưa bão này trung bình từ 200-400mm, một số nơi mưa rất lớn ở mức 500mm.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, hiện đa số mực nước của các hồ thuỷ điện đều ở dưới mức cho phép. Tuy nhiên, các hồ thuỷ điện nhỏ ở khu vực Bắc bộ vẫn đang tăng công suất phát điện để hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ.

EVN tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết

Để chủ động ứng phó với bão số 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng liên tiếp có công điện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ tập trung ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Trong đó, EVN yêu cầu tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

EVN cũng yêu cầu các Công ty thủy điện trực thuộc, các Tổng công ty Phát điện/ Công ty thuỷ điện tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai &TKCN tỉnh để tuyên truyền, vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả, tham gia cắt/giảm/làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu. Đặc biệt cần bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/ Công ty Truyền tải điện được yêu cầu tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện và có phương án xử lý kịp thời. Đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục…

TKV sẵn sàng phương án sơ tán người tại khu vực không an toàn

Không chỉ EVN, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng có công điện yêu cầu các công ty con, đơn vị trực thuộc tập trung ứng phó với bão số 1.

Theo đó, TKV yêu cầu các đơn vị có vận tải thủy thông báo, yêu cầu di chuyển ra khỏi vùng có gió giật mạnh; neo đậu chắc chắn tại nơi tránh trú bão bảo đảm an toàn cho phương tiện và tài sản, hàng hóa.

Bão có gió giật mạnh trên cấp 11, ảnh hưởng hoàn lưu của bão gây mưa lớn diện rộng, TKV đề nghị các đơn vị triển khai rà soát kỹ lưỡng các sườn địa hình đồi, sườn dốc, xung quanh và phía sau các công trình đang xây dựng, kho, nhà xưởng, văn phòng nhà điều hành, công trình gần sườn dốc... để phát hiện các nguy cơ dễ gây sạt lở đất, không đảm bảo an toàn.

TKV lưu ý các đơn vị: Công ty than Thống Nhất, Công ty than Dương Huy, Công ty than Hạ Long kiểm tra, củng cố hệ thống bơm thoát nước, hệ thống cung cấp điện, máy phát điện dự phòng đảm bảo sẵn sàng phát điện các mỏ than hầm lò.

Các đơn vị than Cọc Sáu, Cao Sơn, Đèo Nai, Hà Tu thực hiện di chuyển các thiết bị lên vị trí an toàn đề phòng sạt lở tầng theo phương án ứng phó các tình huống mưa bão

Tổng công ty điện lực TKV triển khai các phương án đảm bảo an toàn cung cấp điện, dự trữ than cho các nhà máy nhiệt điện; thực hiện đúng quy trình vận hành xả lũ liên hồ chứa, đảm bảo an toàn khu vực hạ du thuỷ điện.

TKV cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phủ bạt, củng cố bờ/tường chắn để chống trôi than và khoáng sản.

Đồng thời cảnh báo đến tất cả cán bộ nhân viên, các phương tiện của đơn vị và nhân dân không được đi qua các đường tràn, đập tràn, đường qua suối khi mưa to, khi có lũ; cử người trực, canh gác tại các đập tràn, đường tràn do đơn vị quản lý.

Chuẩn bị đủ cơ số dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, nhu yếu phẩm y tế cần thiết đề phòng những vùng có nguy cơ bị cô lập khi mưa lũ; sẵn sàng phương án sơ tán người, thiết bị, dân cư kịp thời nếu xác định khu vực có nguy cơ không đảm bảo an toàn khi mưa bão.

Đặc biệt Công ty cổ phần than Mông Dương chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán tạm các hộ dân đang giải phóng mặt bằng thuộc tổ 1, khu 13 phường Mông Dương, TP Cẩm Phả.

Ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNPT) cho biết, đơn vị đã xây dựng các phương án để chủ động, sẵn sàng ứng phó, đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc được an toàn, ổn định. Đối với các vị trí xung yếu, PTC1 chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện...chủ động lập, duyệt để triển khai phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống sạt lở/sụt lún/nghiêng cột... với phương án dự phòng rủi ro cao nhất. Các đơn vị tổ chức thực hiện nạo, vét, khơi thông bổ sung để hướng dòng chảy ra xa khu vực đã bị sạt lở, phủ bạt khu vực sạt lở, sụt lún… Nhân viên các trạm biến áp 220kV-500kV cũng kiểm tra thiết bị, các tủ điều khiển, bảo vệ ngoài trời, hộp nối không để mưa hắt gây chạm chập, nếu có khiếm khuyết phải có biện pháp gia cố khắc phục ngay. PTC1 áp dụng flycam kiểm tra khiếm khuyết thiết bị trên đường dây truyền tải để kịp thời phát hiện và xử lý, kiểm tra đánh giá tình hình trước và sau mưa bão; áp dụng hệ thống định vị sự cố, sửa chữa kịp thời không để sự cố kéo dài khi có các tình huống xảy ra trên lưới trong vận hành và khi có thiên tai xảy ra… Ngoài ra, PTC1 dùng điện thoại vệ tinh liên lạc, ứng dụng tra cứu vật tư dự phòng, phần mềm phòng chống thiên tai..

A.HIỀN