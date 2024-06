Độc đáo và thú vị ở giải chạy GreenUP Marathon 18/06/2024 15:00

(PLO)- Trên cung đường 10km và 21km của giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 mùa 3, các chân chạy sẽ hòa mình với khung cảnh thiên nhiên đậm chất Tây Nam bộ, là con đường quê với những rặng dừa nước, vuông tôm, cái lu, cái kiệu bên vệ đường,...

Báo Tuổi Trẻ, Sở VH-TT&DL tỉnh Long An và đơn vị phối hợp - Công ty Cổ phần Đồng Tâm tổ chức Giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 mùa 3 với thông điệp “Vạch đích là nơi bắt đầu”. Giải dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào ngày 24-8 với ba cự ly: 5km - 10km - 21km.

Vẫn giữ tiêu chí đường chạy độc đáo có một không hai, GreenUP Marathon mùa 3 mang đến cho các vận động viên một trải nghiệm khác biệt với đường chạy độc đáo - xuyên qua Cảng biển quốc tế Long An, trung tâm đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chiêm ngưỡng cột cờ cao nhất Đông Dương với tầm nhìn đón gió trên luồng sông Soài Rạp, mở ra cửa Biển Đông hùng vĩ.

Dịp này, Ban tổ chức sẽ mang đến khoảnh khắc thiêng liêng của lễ thượng cờ vào buổi sáng khai mạc giải chạy, trước khi diễn hoạt động Expo, triển lãm và phát BIB.

Đường chạy xuyên qua xuyên qua Cảng biển quốc tế Long An.

Các runner trên cung đường chạy 10km và 21km sẽ trải nghiệm không gian văn hóa Nam bộ với những nét văn hóa đặc trưng như đờn ca tài tử, tiết mục trống truyền thống của các nghệ nhân làng nghề trống Bình An tại khu triển lãm, vạch đích chính là những điểm độc đáo mà Ban tổ chức mang đến cho vận động viên tham gia mùa giải năm nay.

Với thông điệp “Vạch đích là nơi bắt đầu”, giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 mùa 03 không chỉ gắn với hành trình cam kết xanh và lan tỏa lối sống bền vững để có thể chinh phục vạch đích mà còn mang ý nghĩa: kinh doanh hay cuộc sống, ai cũng có những chặng “Finish line” khác nhau, vạch đích là nơi kết thúc cũng là khởi đầu cho những hành trình mới.

Mỗi vận động viên hoàn thành 5km, Coteccons sẽ góp thêm 1 cây xanh.

Hưởng ứng dự án Việt Nam Xanh với cam kết mỗi 5km hoàn thành, Coteccons sẽ thay mỗi vận động viên góp thêm 1 cây xanh. Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons tâm sự: “Thông qua giải chạy, chúng tôi muốn gửi gắm những điều mới mẻ, là hãy giữ tinh thần của người Runner, như một viên đạn bạc, một khi đã rời khỏi nòng súng thì cứ thế nhắm đến đích bằng nỗ lực chắt chiu từ những điều nhỏ nhất. Chinh phục những chặng Finish Line sẽ giúp chúng ta nhận ra không có việc gì là không thể, chính là tinh thần của những người bảo vệ “Xanh” cho hành tinh này”.

Nét độc đáo truyền thống của giải chạy GreenUP Marathon - Long An Half Marathon 2024 là tiếp tục kế thừa tầm nhìn xanh của hai mùa giải trước đó, tái sử dụng các thiết bị tại công trường, huy chương làm từ vật liệu tái chế và áo chạy cũng là chất liệu thân thiện với môi trường.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons khao khát giải chạy lan tỏa tinh thần của những người bảo vệ “Xanh” cho hành tinh.

Các nhà làm giải cũng sẽ cam kết đóng góp cây xanh, trồng rừng nguyên sinh tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình (dự kiến mỗi tỉnh 11.000 cây) sau giải chạy. Đồng thời, GreenUP Marathon 2024 sẽ đồng hành với tỉnh Long An trong các hoạt động chăm lo cho trẻ em thông qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Trần Xuân Toàn chia sẻ: “Trong tháng 4 vừa qua, báo Tuổi Trẻ chính thức phát động và triển khai dự án “Việt Nam Xanh” với mục đích nâng cao ý thức và thúc đẩy hành động đối với cộng đồng, cơ quan ban ngành, cùng các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Giải chạy GreenUp Marathon là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ thực hiện.

Giải chạy GreenUp Marathon chính là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh. Bên cạnh thông điệp duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, giải chạy giúp lan tỏa lối sống xanh đến với cộng đồng thông qua hình ảnh những bước chân hướng về tương lai tươi đẹp, bền vững. Đây là giải chạy phi lợi nhuận, những bước chân của các vận động viên sẽ góp thêm những cây xanh cho hoạt động trồng cây, gia tăng mảng xanh của Ban tổ chức”.

Ban tổ chức mang tới giải thưởng đặc biệt thú vị dành cho ngôi vô địch nam – nữ cự ly 21km là vé máy bay cùng vé tham gia giải chạy Laguna Phuket Marathon, diễn ra tại Thái Lan vào năm 2025.