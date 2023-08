Đôi nam nữ giết người cướp xe ở Bình Dương bị bắt tại Tiền Giang

(PLO)- Nghi can đang trên đường bỏ trốn cùng bạn gái thì bị các trinh sát đón lõng bắt giữ.

Tối 1-8, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) xác nhận đã bắt được nghi phạm sát hại nam thanh niên.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ án xảy ra phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP Thuận An, Cục Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tiền Giang) truy bắt nghi phạm gây án.

Đến tối cùng ngày, các trinh sát đã bắt được đôi nam nữ là nghi phạm của vụ án khi đang di chuyển trên đường tại tỉnh Tiền Giang.

Bước đầu, nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Thành Thông (sinh năm 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (sinh năm 2006, cùng HKTT tại An Giang).

Theo lời khai ban đầu của hai nghi phạm, rạng sáng 31-7, với ý định cướp tài sản, Thông và Mỹ Anh đã dụ dỗ anh K (sinh năm 2001, quê ở Hậu Giang) đến bãi đất trống nằm trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP Thuận An) để sát hại và cướp xe máy.

Sau khi giết chết anh K, hai người lấy xe máy bỏ trốn về miền tây. Đang trên đường bỏ trốn thì bị bắt.

Trước đó, ngày 31-7 người dân phát hiện thi thể anh Nguyễn Trọng K tại một bãi đất trống nằm trên đường Thuận Giao 25.

Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân bị dao đâm hàng chục nhát.

LÊ ÁNH