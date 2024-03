Đôi nam nữ trộm 3,5 kg vàng, trị giá khoảng 4 tỉ đồng tại Đắk Nông

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Nông vừa truy bắt được đôi nam nữ trộm 3,5 kg vàng và nhiều tài sản khác với tổng giá trị khoảng 4 tỉ đồng.

Ngày 18-3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp khám phá nhanh vụ trộm cắp 3,5 kg vàng và nhiều tài sản khác với tổng giá trị khoảng 4 tỉ đồng.

 Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về vụ trộm tiệm vàng. Ảnh: M.Q

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-3, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo tại tiệm vàng Kim Ngọc Hiến (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) xảy ra vụ trộm cắp tài sản.

Trong thời gian rất ngắn, Công an Đắk Nông đã xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Nguyễn Văn Thình (58 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Đặng Thị Thu Yến (57 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo Công an Đắk Nông, ông Thình, bà Yến bị bắt vào lúc 2 giờ sáng 18-3 tại địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Khi bắt giữ các nghi phạm, công an đã thu giữ 580 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, công an còn thu giữ bốn túi vàng gồm nhẫn, dây chuyền, kiềng cổ, có trọng lượng 3,5 kg, tổng trị giá khoảng 3,5 tỉ đồng.

Trước chiến công nêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ như: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Đắk Glong, Công an huyện Krông Nô…

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang phối hợp mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

TIẾN THOẠI