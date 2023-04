Đồng Nai: Cưỡng chế hàng loạt công trình du lịch trái phép ở hồ Trị An

(PLO)- Hàng loạt điểm du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên hồ Trị An đã được cơ quan chức năng địa phương cưỡng chế, tháo dỡ.

Ngày 19-4, UBND xã Mã Đà đã phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thành lập đoàn tiến hành cưỡng chế một số công trình du lịch sinh thái trái phép trên lòng hồ Trị An.

Theo UBND xã Mã Đà Toàn, xã có hơn 20 điểm du lịch sinh thái xây dựng trái phép trên hồ Trị An như cơ sở Nắng Glamping; khu cắm trại Cây Dừa; Lạc Glamping.

Từ tháng 3 đến nay, xã đã vận động tháo dỡ nhiều điểm xây dựng trái phép. Các công trình này đều vi phạm hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Trị An thuộc địa phận của xã.

Chủ tịch UBND xã Mã Đà Trần Đức Sơn cho hay, các công trình du lịch sinh thái trên địa bàn xã đa số xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An. Chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra, lập biên bản vi phạm và cho người dân thời hạn để tháo dỡ. Tuy nhiên, nhiều điểm cố ý không thực hiện nên chính quyền buộc phải cưỡng chế.

Hồ Trị An có diện tích 32 ngàn ha, là hồ nhân tạo hình thành từ công trình thủy điện Trị An. Khoảng hai năm trở lại đây, du lịch sinh thái bùng phát ở các xã Mã Đà, Hiếu Liêm và Phú Lý. Hàng chục điểm du lịch sinh thái trái phép mọc lên, vi phạm xây dựng, xâm phạm vùng đất bán ngập hồ Trị An, ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường nguồn nước hồ.

Trước tình trạng trên, đầu năm 2023, huyện Vĩnh Cửu đã ra văn bản yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm tình trạng này.

VŨ HỘI