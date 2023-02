Đồng Nai: Điểm mặt 10 dự án treo hàng chục năm bị thu hồi

(PLO)- Có 10 dự án treo bị UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi vì đã hết hạn triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư vẫn không triển khai, để đất hoang.

Mới đây, trong công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về kết quả kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, UBND tỉnh Đồng Nai đã nêu cụ thể các dự án, công trình vi phạm đang xử lý và bị thu hồi.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2014 đến cuối năm 2022, trên địa tỉnh Đồng Nai có 65 dự án, công trình với tổng diện tích hơn 2.319ha vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng. UBND tỉnh Đồng Nai đã gia hạn tiến độ sử dụng đất cho 42 dự án với tổng diện tích hơn 539 ha.

Đặc biệt, trong các dự án công trình vi phạm thì tỉnh quyết định thu hồi 10 dự án treo cả chục năm với tổng diện tích gần 24ha. Trong đó có 5 dự án dù đã được gia hạn nhưng khi hết thời gian gia hạn vẫn không triển khai.

Trong các dự án bị thu hồi thì ở huyện Nhơn Trạch nhiều nhất gồm: Dự án nhà hàng Phú Hội do Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; nhà ở công nhân tại xã Long Tân chủ đầu tư là Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến; Trạm cung cấp vật tư nông nghiệp do Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đầu tư và Tổng kho xăng dầu tại xã Phước Khánh do Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu COMECO làm chủ đầu tư.

Các dự án bị thu hồi ở địa phương khác gồm: Dự án Trảng Bom plaza tại thị trấn Trảng Bom chủ đầu tư là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Sonadezi; Dự án nhà hàng tiệc cưới tại phường Xuân Hòa (TP Long Khánh) của Tổng Công ty Tín Nghĩa; Dự án mở rộng khách sạn Hòa Bình tại phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa) do Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư

Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Hợp tác xã Hiếu Liêm tại xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu; Dự án xây dựng trường học THPT Hưng Đạo Vương (huyện Thống Nhất và dự án xây dựng Phòng giao dịch của một Ngân hàng tại huyện Cẩm Mỹ.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục xử lý 18 dự án với diện tích 1.724ha như Khu nhà ở thu nhập thấp tại TP Biên Hòa của Công ty TNHH Minh Luận; Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn (TP Biên Hoà) của Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu; hay Khu dân cư thương mại Phú Hội, huyện Nhơn Trạch của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco…

VŨ HỘI