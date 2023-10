Đồng Tháp kiến nghị đầu tư nút giao cao tốc 1.700 tỉ đồng

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Bộ GTVT về việc rà soát kết nối hệ thống đường bộ địa phương với hệ thống đường bộ cao tốc qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hệ thống đường bộ cao tốc qua địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 3 tuyến cao tốc: cao tốc Bắc - Nam phía Đông có đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ;

Cao tốc Bắc - Nam phía Tây có 3 đoạn: Tân Thạnh (Long An) – Mỹ An (Đồng Tháp); Mỹ An – Cao Lãnh (nút giao An Bình, Đồng Tháp); đoạn từ Nút giao An Bình (Đồng Tháp) – Lộ Tẻ (Cần Thơ);

Cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh cũng có 3 đoạn: từ cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà – Cao Lãnh; Cao Lãnh (Đồng Tháp) – An Hữu (Tiền Giang) và An Hữu (Tiền Giang) – Trà Vinh.

Hiện các vị trí, số lượng nút giao các dự án đường cao tốc đang triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản bảo đảm kết nối hệ thống đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ có nút giao với đường Võ Văn Kiệt, tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT đã thống nhất bổ sung nút giao này. Còn tại Đồng Tháp, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và cao tốc Hồng Ngự – Trà Vinh dự kiến giao cắt tại xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành.

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ đang được thảm nhựa. Ảnh: HD

Tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu: theo Chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án có 3 nút giao: nút giao với cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh và nút giao với đường Tỉnh ĐT.850 (địa bàn tỉnh Đồng Tháp) và nút giao cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (địa bàn tỉnh Tiền Giang). Hiện nay, Dự án thành phần 1 đã triển khai thi công và Bộ GTVT đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 4 nút giao: nút giao đầu tuyến tại thị trấn Mỹ An giao QL.N2, nút giao với đường ĐT.846 (đường Hồ Chí Minh), nút giao với cao tốc Cao Lãnh – An Hữu và nút giao An Bình.

Còn đoạn Cao Lãnh – Lộ Tẻ, Bộ GTVT đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp tuyến trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ để tổ chức lại giao thông. Trong đó, quy mô đầu tư thảm nhựa tăng cường mặt đường bê tông nhựa, xây dựng đường gom và hệ thống an toàn giao thông. Trên tuyến có 4 nút giao hiện trạng gồm: nút giao Tân Việt Hòa, nút giao Đường tỉnh ĐT.849, nút giao QL.80 và nút giao QL.54. 3.

Bên cạnh đó, theo quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt 2 vị trí trạm dừng nghỉ (Trạm Mỹ An thuộc đoạn Chơn Thành – Mỹ An; Trạm Lấp Vò – thuộc đoạn Mỹ An – Rạch Sỏi).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Hòa Tân thuộc huyện Châu Thành với diện tích khoảng 800ha, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ GTVT sớm nghiên cứu đầu tư nút giao An Phú Thuận giao giữa cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh (đoạn cao tốc An Hữu – Cao Lãnh đầu tư sau năm 2023) với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê. Tổng mức đầu tư khoảng 1.756 tỉ đồng, thời gian đầu tư trước năm 2030 bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Ngoài ra, Đồng Tháp cũng có kiến nghị Bộ GTVT sớm nghiên cứu đầu tư các trạm dừng, nghỉ theo quy hoạch khi đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây.

Đồng Tháp cần hơn 1.200 tỉ đồng làm cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 (PLO)- Đồng Tháp cần hơn 2.100 tỉ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và hơn 1.200 tỉ đồng vào năm 2022, 2023 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1

Thủ tướng phê duyệt chủ trương xây dựng cao tốc 4.700 tỉ ở Đồng Tháp (PLO)- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng đường cao tốc Mỹ An – Cao (tỉnh Đồng Tháp) với tổng mức đầu tư hơn 4.770 tỉ đồng từ vốn vay ODA của Hàn Quốc.

HẢI DƯƠNG