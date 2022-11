'Don't cry for me! Argentina'... 'sống lại' vì Argentina thua

(PLO)- Bản nhạc Don't cry for! Argentina trong vở nhạc kịch bất hủ Evita... sống lại khi Saudi Arabia đánh bại ứng viên vô địch Argentina tại World Cup 2022.

Saudi Arabia trở nên nổi tiếng thế giới sau khi đánh bại ứng viên vô địch Argentina. Bản nhạc bất hủ "Don't Cry For Me! Argentina" của nhà soạn nhạc hoàng gia Anh Andrew Lloyd Weber trong vở nhạc kịch Evita do Madonna thể hiện...đang là công cụ tìm kiếm hàng đầu.

THANH HÀ