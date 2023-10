(PLO)- Tình trạng đốt vàng mã, rác sinh hoạt gần các tủ điện vẫn đang tiếp diễn ở TP.HCM, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện , gây cháy nổ.

Vừa qua, phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, nhiều bạn đọc cho biết trên địa bàn TP Thủ Đức xảy ra tình trạng xả rác, đốt rác gần các tủ điện dẫn đến nguy cơ mất an toàn điện. Đồng thời rác, xà bần, vàng mã tập kết dọc các tuyến đường trên địa bàn gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

Sở GTVT TP.HCM đã nhiều lần nhắc nhở chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan không tụ tập, đốt rác, vàng mã ở khu vực hành lang lưới điện, dưới dạ cầu ở TP.HCM. Thực tế, tại TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ cháy dưới dạ cầu, gây cúp điện… một trong những nguyên nhân là do ý thức chủ quan của con người. Tuy nhiên, thực trạng trên vẫn đang diễn ra.

Hiểm họa từ việc đốt rác

Báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao với đường số 23 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) xuất hiện tình trạng đốt rác sinh hoạt, bao nylon, lá khô… sát tủ điện. Đáng nói thời điểm này gió thổi rất lớn, lửa từ đống rác có thể bay vào sạp quần áo của các tiểu thương gây hỏa hoạn, đe dọa đến tài sản và tính mạng con người.

Tương tự, chủ xe tải bán dừa dạo trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Đông, TP Thủ Đức) cũng đốt rác cạnh tủ điện. Khói đen bay nghi ngút, song người dân không theo sát việc đốt rác, điều này sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ.

Nhiều lần trông thấy có người đốt rác cạnh tủ điện, anh NVT (ngụ quận Gò Vấp) bức xúc: “Tôi không hiểu vì sao họ lại dám đốt rác gần tủ điện như vậy. Lỡ xảy ra cháy nổ gây chết người thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm?”.

Hiểm họa cháy nổ tủ điện từ việc đốt rác. Ảnh: TUYẾT NHUNG

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, tại một khu đất trống bỏ hoang nằm trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Linh Đông, TP Thủ Đức) dù cơ quan chức năng đã đặt biển “Cấm vứt, thải rác” nhưng người dân vẫn vô tư tập kết rác tại đây.

Tương tự, trên đường Ngô Chí Quốc (thuộc phường Tam Bình, TP Thủ Đức) xảy ra tình trạng chất đống rác thải sinh hoạt và xà bần xây dựng. Trên bức tường ghi “Cấm đổ rác”, “Phạt 1 triệu đồng” nhưng rác vẫn chất đầy, chiếm hết vỉa hè khiến người dân phải đi xuống lòng đường, tăng nguy cơ tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

“Mùi hôi, nước thải, ruồi bọ từ bãi rác cạnh nhà khiến gia đình tôi không thể chịu nổi. Tôi chỉ mong chính quyền sớm ra quân dọn dẹp, trả lại vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp cho người dân” - anh NTA (ngụ TP Thủ Đức) nói.

Gây mất an toàn điện, có thể xảy ra cháy nổ

Trao đổi với PV, Ban An toàn điện, Công ty Điện lực TP Thủ Đức cho biết tình trạng đốt rác gần các tủ điện là vô cùng nguy hiểm, gây mất an toàn điện và có thể xảy ra cháy nổ. Công ty sẽ tiếp tục giám sát, khuyến cáo người dân về tình trạng trên. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền, đảm bảo an toàn điện trên địa bàn. Đồng thời, khuyến cáo người dân không xâm phạm hành lang lưới điện, đốt rác gần các tủ điện.

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết tình trạng đốt rác, đốt vàng mã gần lưới điện, tủ điện hoặc cáp ngầm là vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, EVNHCMC đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền đến các tổ chức, người dân các quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Từ đó, ngăn ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn và thiệt hại do vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây ra.

EVNHCMC cũng tích cực tuyên truyền về hành lang an toàn lưới điện, cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện do đốt lửa gần khu vực có đường dây điện, gần trạm biến áp. Đồng thời, khuyến cáo người dân không đốt chất thải, rác, chất cháy nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy lan làm hư hỏng công trình điện.

Tương tự, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cũng xác định có nhiều nguyên nhân gây tai nạn điện, trong đó việc bất cẩn chủ quan là lỗi thường gặp nhất. Đa phần các sự cố, tai nạn điện là do các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Trong năm 2022, tại 21 tỉnh, thành phía Nam đã xảy ra 360 vụ sự cố lưới điện. Trong đó có 49 vụ sự cố gây ra tai nạn phóng điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, làm 12 người chết và 45 người bị thương.

Để ngăn chặn và cảnh báo nguy cơ mất an toàn, vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngành điện đã có những giải pháp khuyến cáo người dân như không được thả diều, đốt rác, làm nương rẫy, câu cá… gần hoặc dưới đường dây điện.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra từ việc đốt rác Công ty Điện lực TP Thủ Đức cho biết ngày 18-2 đã xảy ra vụ cháy trên Quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Bình Chánh do người dân đốt rác, gây cháy lan sang tủ điện phân phối hạ thế gây gián đoạn cung cấp điện và làm cháy rụi hoàn toàn tủ phân phối hạ thế. Trước đó, năm 2022, cũng tại vị trí này từng xảy ra vụ cháy do người dân đốt rác. Tương tự, ngày 25-2, tại khu vực khu dân cư Đông Tăng Long, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức cũng xảy ra vụ cháy đoạn cáp điện hạ thế do người dân đốt cỏ.

THẢO HIỀN - ĐÀO TRANG