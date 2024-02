(PLO)- Gia đình 4 người gồm sản phụ vừa sinh, bé sơ sinh, bé gái 2 tuổi và mẹ sản phụ đốt than trong phòng kín khi ngủ dẫn đến bé gái 2 tuổi tử vong, 3 người còn lại cũng hôn mê.

Ngày 3-2, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết đang điều trị gia đình sản phụ mới sinh bị ngạt khí do đốt than sưởi ấm.

Trước đó vào tối 1-2, sản phụ 35 tuổi mới sinh con cùng con gái (2 tuổi) và mẹ ruột (59 tuổi) ngủ trong phòng kín, trong phòng có đốt than sưởi ấm. Hôm sau, không thấy gia đình sản phụ mở cửa nên hàng xóm sang xem thấy bé gái 2 tuổi đã tử vong, còn các mẹ con sản phụ hôn mê sâu.

Bệnh nhân vẫn đang hôn mê nhưng sức khoẻ có dấu hiệu tích cực. Ảnh: HD

Tất cả nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Sản phụ và người mẹ hiện vẫn đang hôn mê và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, còn bé sơ sinh đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

