Dự án Tecco Felice Homes giá bán chỉ trên 1 tỷ căn hộ 2 phòng ngủ

Theo đó, các dự án Tecco Felice đều có vị trí trung tâm, tiện ích cao cấp, không gian sống xanh chuẩn mực, thiết kế thông minh nhưng có giá bán phù hợp với túi tiền của người lao động trẻ.

Tecco Felice Homes – Tâm huyết của chủ đầu tư Tecco tại Bình Dương

Chia sẻ về tâm huyết kiến tạo, lãnh đạo chủ đầu tư TECCO cho biết: "Để chọn được căn hộ an cư, khách hàng sẽ cân nhắc đến nhiều yếu tố, trong đó, tiện ích, các dịch vụ liên quan đến sức khỏe, môi trường sống được khách hàng quan tâm đặc biệt. Trên tiêu chí đó, Tecco Group đã xây dựng căn hộ chất lượng cao với chuẩn sống vượt mong đợi cho người dân tại thành phố Thuận An. Ở Tecco Felice Homes, chúng tôi không chỉ xây nhà mà còn kiến tạo một tổ ấm hạnh phúc, đảm bảo phù hợp với mọi thành viên trong gia đình".

TECCO dành phần lớn diện tích của dự án Tecco Felice Homes để kiến tạo các mảng xanh lớn, mang đến môi trường xanh mát gần gũi thiên nhiên cho cư dân. Hệ thống tiện ích nội khu như công viên, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… sẽ tạo nên bầu không khí trong lành và không gian sinh hoạt chung lý tưởng cho cư dân.

Tecco Felice cũng là dòng thương hiệu nổi bật của chủ đầu tư TECCO tại Bình Dương, đây là loại hình chung cư có tiện ích chuẩn mực, không gian sống xanh, vị trí trung tâm nhưng giá bán khá mềm so với khu vực. Tại Bình Dương, Tecco cũng đang xây dựng dự án Tecco Felice Tower Hội Nghĩa tại Tân Uyên, ngay cạnh khu công nghiệp VSIP 3 Bình Dương và KCN Nam Tân Uyên mở rộng.

Tecco Felice Homes – Có thiết kế thông minh, đa dạng diện tích

Về kiến trúc, Tecco Felice Homes sở hữu layout tối ưu với thiết kế hình chữ U, căn hộ đa dạng 1PN, 2PN, 3PN có diện tích từ 43,8 m2 - 84,3 m2. Căn hộ phù hợp với đa dạng nhu cầu nhà ở của người dân tại Bình Dương, đặc biệt là các gia đình trẻ tuổi có thể lựa chọn căn hộ 2 phòng ngủ có 1 phòng tắm (47 m2) hoặc 2 phòng tắm (65 m2) tùy theo khả năng tài chính.

Tecco Felice Homes - Vị trí an cư cho người lao động Thuận An

Tecco Felice Homes nằm trên mặt tiền đường Lê Thị Trung, giữa trung tâm kinh tế sầm uất nhất thành phố Thuận An, liền kề với các tuyến đường lớn nhất Bình Dương như: DT743, Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn… Đúng với vị trí trung tâm kinh tế, Tecco Felice Home tọa lạc cạnh các KCN lớn nhất Thuận An và Dĩ An: KCN VSIP 1, KCN Việt Hương, KCN Đông Anh, KCN Thông Dụng... và dễ dàng di chuyển theo Mỹ Phước – Tân Vạn để đến cụm VSIP 2,3 tại Tân Uyên hay theo DT743, Quốc lộ 13 về TP Hồ Chí Minh, Thủ Đức.

Chính vì vậy, Vị trí dự án rất phù hợp với nhu cầu mua nhà an cư – lạc nghiệp gần nơi làm việc của đội ngũ nhân viên văn phòng, công nhân… tại các khu công nghiệp.

Tecco Felice Homes – Căn hộ Thuận An giá chỉ trên 1 Tỷ / 2PN

Năm 2022, các dự án tại Thuận An hầu hết có mức giá bán trong khoảng 30 – 40 triệu đồng/m2. Với mức giá bán chỉ 23 triệu đồng/m2 và trên 1 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ tại Thuận An, Tecco Felice Homes trở thành “hàng hiếm”. Ngay cả giá bán căn hộ Tecco Felice Homes 3 phòng ngủ cũng có giá bán dưới 2 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ ưu đãi của chủ đầu tư TECCO, ngân hàng giúp người mua nhà chỉ cần trả trước khoản tiết kiệm ban đầu 400 – 600 triệu đồng, và mức thu nhập hàng tháng (lương) từ 20 triệu đồng là có thể mua được căn hộ Tecco Felice Homes.

