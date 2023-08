Dự báo kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2023 giảm 15%

(PLO)- Dự báo cuối năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cá tra sẽ hồi phục nhưng theo Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam kim ngạch cá tra cả năm sẽ giảm 15% so với năm 2022, đạt 2,0 tỉ USD.

Ngày 5-8, tại Cần Thơ, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị “An toàn thực phẩm chuỗi sản xuất, chế biến và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cá tra”

Ông Lê Bá Anh, Cục phó Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Bộ NN&PTNT cho biết sản phẩm cá tra Việt Nam được xuất khẩu (94%) sang hơn 140 thị trường trên thế giới, các thị trường chính là Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nga, Braxin, ASEAN.

Kim ngạch năm 2022 đạt 2,44 tỉ USD tăng 51,5% so với năm 2021. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu chỉ đạt 873 triệu USD, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022.

Số lô hàng cá tra xuất khẩu bị cảnh báo trong 7 tháng đầu năm đã giảm 89% so với cùng kỳ, chỉ có 7 lô hàng bị cảnh báo (ở Brazin và Nga) về chỉ tiêu chất lượng (nhiệt độ bảo quản, nhãn), vi sinh (TPC, Coliform).

Tại đây ông Anh cũng đã chỉ ra các tồn tại hạn chế trong công đoạn nuôi cần phải khắc phục như: công tác quản lý điều kiện nuôi trồng và điều kiện đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi, cơ sở sản xuất giống còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, ở công đoạn chế biến một số cơ sở duy trì điều kiện vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị chưa tốt. Tình trạng lạm dụng phụ gia, mạ băng dẫn đến giảm uy tín sản phẩm tại một số thị trường nhập khẩu (Brazin, EU)…

Trước tình hình này, ông Anh đề xuất tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động xuất khẩu các thị trường chủ lực và đàm phán mở cửa thị trường nhập khẩu tiềm năng (Trung Đông, Trung Mỹ...), nhanh chóng gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu Ả Rập Xê Út. Hiệp hội VASEP, Hiệp hội cá tra cần xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng chung cho sản phẩm cá tra Việt Nam để các hội viên áp dụng. Từng bước xây dựng thương hiệu “Cá tra Việt Nam”.

Còn bà Tô Tường Lan – Phó Tổng thư ký Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam cho biết dự báo cuối năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cá tra sẽ hồi phục tại các thị trường do lạm phát tại Mỹ đang dần hạ nhiệt, tạo điều kiện kích thích người tiêu dùng; thời điểm cuối quý II, đầu quý III là kỳ tích trữ kho của các nhà bán lẻ tại Mỹ để phục vụ cho mùa cao điểm lễ hội cuối năm.

Bên cạnh đó, số lượng cá tra tồn kho ở nhiều nước đang giảm dần. Giá thức ăn cho cá tra đang giảm dần cũng tạo điều kiện, giúp nông dân đẩy mạnh thả nuôi vào các tháng cuối năm.

Tuy nhiên, theo bà Lan, giá cá tra xuất khẩu sang các thị trường vẫn đi ngang hoặc có chiều hướng giảm. Cụ thể, trong tháng 6-2023, giá trung bình sang thị trường Hoa Kỳ chỉ đạt 3,5 USD/kg, giảm 21% so với cùng kỳ và giảm 4% so với tháng 5-2023. Tương tự, tại thị trường Trung Quốc giá trung bình cũng chỉ đạt 2,2 USD/kg, giảm 13% so với cùng kỳ và giảm 5% so với tháng 5.

Và theo dự báo của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam thì kim ngạch cá tra năm 2023 sẽ giảm 15% so với năm 2022, đạt 2,0 tỉ USD.

HẢI DƯƠNG