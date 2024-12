Dự báo thời điểm rét nhất của đợt không khí lạnh cuối năm, miền Bắc có nơi xuống dưới 5 độ C 14/12/2024 08:27

Từ đêm 13-12, không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt là tại các vùng núi phía Bắc, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới 5 độ C, gây rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động từ 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi từ 7 - 10 độ C, và vùng núi cao có thể dưới 5 độ C. Hà Nội cũng sẽ trải qua đợt rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, gây biển động mạnh với sóng cao từ 2 - 4,5m, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền. Dự báo từ 13-12 đến 15-12, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, kèm theo ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Rét đậm có thể ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi.