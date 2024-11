Dự đoán những nhân vật chủ chốt trong nội các Trump 2.0 09/11/2024 10:00

Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 trước Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong những tuần tới, ông Trump sẽ bắt đầu quá trình lựa chọn nội các và các quan chức hành chính cấp cao cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại TP West Palm Beach (Florida, Mỹ) hôm 5-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Hãng tin Reuters dự đoán một số nhân vật có thể nắm giữ những vị trí chủ chốt trong nội các của ông Trump.

Những ứng viên cho chức bộ trưởng tài chính

Ông Scott Bessent - cố vấn kinh tế chủ chốt của ông Trump - là ứng cử viên hàng đầu cho chức bộ trưởng tài chính. Là một nhà đầu tư quỹ đầu cơ lâu năm và từng giảng dạy tại ĐH Yale trong nhiều năm, ông Bessent có mối quan hệ nồng ấm với Tổng thống đắc cử Trump.

Mặc dù ông Bessent trước đây ủng hộ các chính sách kinh tế tự do trong đảng Cộng hòa nhưng ông đã tán thành việc ông Trump sử dụng thuế quan như một công cụ đàm phán. Ông Bessent đã ca ngợi triết lý kinh tế của Tổng thống đắc cử Trump dựa trên sự hoài nghi về cả các quy định và thương mại quốc tế.

Ông John Paulson - một nhà quản lý quỹ đầu cơ tỉ phú và là nhà tài trợ lớn của ông Trump - là một ứng cử viên hàng đầu khác cho vị trí bộ trưởng tài chính. Nhà tài chính lâu năm này đã nói với các cộng sự rằng ông quan tâm chức lãnh đạo bộ tài chính.

Ông Paulson đã công khai ủng hộ việc áp đặt thuế quan có mục tiêu như một công cụ để đảm bảo an ninh quốc gia Mỹ và chống lại các hoạt động thương mại không công bằng ở nước ngoài.

Ông Larry Kudlow - cố vấn kinh tế trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump - có nhiều cơ hội trở thành bộ trưởng tài chính trong nhiệm kỳ thứ hai này và có thể sẽ có cơ hội đảm nhiệm một vị trí riêng tập trung vào kinh tế nếu ông Kudlow quan tâm.

Mặc dù ông Kudlow tỏ ra nghi ngờ về thuế quan rộng rãi nhưng có ít khác biệt giữa chính sách ông Kudlow ủng hộ và chính sách của Tổng thống đắc cử Trump.

Cựu Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: REUTERS

Ông Robert Lighthizer - cựu Đại diện thương mại Mỹ dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - gần như chắc chắn sẽ được mời trở lại nội các của ông Trump.

Giống như Tổng thống đắc cử Trump, ông Lighthizer là người hoài nghi về thương mại và là người tin tưởng vững chắc vào thuế quan. Ông Lighthizer là một trong những nhân vật hàng đầu trong cuộc chiến thương mại của ông Trump với Trung Quốc và việc đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Ông Howard Lutnick - đồng Chủ tịch nhóm chuyển giao của ông Trump và là Giám đốc điều hành lâu năm của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald - bày tỏ sự quan tâm việc trở thành bộ trưởng tài chính.

Ông Lutnick ca ngợi các chính sách kinh tế của Tổng thống đắc cử Trump, bao gồm việc áp dụng thuế quan.

Những ứng viên ngoại trưởng Mỹ

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ông Trump và hai người thường trao đổi về các vấn đề an ninh quốc gia. Theo Reuters, ông O'Brien có khả năng sẽ ứng cử vào vị trí ngoại trưởng hoặc các chức vụ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia hàng đầu khác.

Ông O'Brien vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi ông Trump rời nhiệm sở năm 2021. Quan điểm của ông O'Brien có phần cứng rắn hơn một số cố vấn của ông Trump. Ví dụ, ông O'Brien ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine hơn nhiều người cùng thời trong đảng Cộng hòa và ông là người ủng hộ lệnh cấm TikTok tại Mỹ.

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Ảnh: REUTERS

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cũng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức ngoại trưởng. Ông Hagerty là đại sứ Mỹ tại Nhật trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và các chính sách của ông Hagerty về cơ bản phù hợp với chính sách của Tổng thống đắc cử Trump.

Một ứng viên khác cho vị trí ngoại trưởng là Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ông Rubio có quan điểm chính sách gần giống với ông Trump. Tại Thượng viện, ông Rubio tham gia vào các vấn đề đối ngoại, đặc biệt liên quan Mỹ Latinh, và ông có mối quan hệ vững chắc trong toàn đảng Cộng hòa.

Những ứng viên bộ trưởng quốc phòng

Hạ nghị sĩ Mike Waltz được coi là một ứng cử viên hàng đầu cho chức bộ trưởng quốc phòng. Ông Waltz là cựu lính Mũ nồi xanh của Lục quân Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ảnh: REUTERS

Ông Mike Pompeo - Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Ngoại trưởng dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - là một cái tên được coi là tiềm năng cho chức bộ trưởng quốc phòng. Tuy nhiên ông Pompeo có thể đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan an ninh quốc gia, tình báo hoặc ngoại giao.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton cũng là một nhân vật hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc. Ông Cotton là một cựu sĩ quan tốt nghiệp trường Luật Harvard và nhận được sự yêu mến từ các nhà tài trợ của ông Trump.

Những ứng viên bộ trưởng an ninh nội địa

Ông Tom Homan - người từng là quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan trong một năm rưỡi trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - là ứng cử viên hàng đầu cho chức bộ trưởng an ninh nội địa.

Ông Trump đã đưa việc trấn áp nhập cư bất hợp pháp trở thành yếu tố trung tâm trong chiến dịch của mình, hứa hẹn sẽ trục xuất hàng loạt. Ông Trump thường xuyên khen ngợi ông Homan trong suốt chiến dịch.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông Homan là người ủng hộ hàng đầu cho chính sách chia cắt trẻ em gây tranh cãi của chính quyền, trong đó con cái của những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp bị giam giữ riêng với cha mẹ của trẻ.

Ông Tom Homan. Ảnh: REUTERS

Ông Chad Wolf - người từng giữ chức quyền Bộ trưởng An ninh nội địa dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - có nhiều cơ hội quay lại lãnh đạo bộ này. Ông Wolf là người ủng hộ các chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump.

Hạ nghị sĩ Mark Green được một số đồng minh của ông Trump coi là ứng viên hàng đầu cho vị trí bộ trưởng an ninh nội địa. Ông Green hiện là chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện.

Ông Green được mô tả là người trung thành với ông Trump và là người theo chủ nghĩa cứng rắn về nhập cư.

Ứng viên cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Ông Richard Grenell - là một trong những cố vấn chính sách đối ngoại thân cận nhất của ông Trump. Trong nhiệm kỳ bốn năm đầu tiên của ông Trump, ông Grenell giữ chức giám đốc tình báo quốc gia và đại sứ Mỹ tại Đức.

Ngoài ra, một số nhân vật tiềm năng cho các vị trí an ninh như ông Kash Patel - người giữ nhiều vai trò nhân viên cấp cao trong cộng đồng quốc phòng và tình báo ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Một số đồng minh của ông Trump muốn ông Patel được bổ nhiệm làm giám đốc CIA.

Ông Keith Kellogg - trung tướng đã nghỉ hưu, từng giữ chức vụ chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - được Tổng thống đắc cử Trump tin tưởng và là ứng cử viên cho một số vị trí liên quan an ninh quốc gia, mặc dù không rõ chính xác ông sẽ đảm nhiệm vị trí nào.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Kellogg đã trình bày với ông Trump một kế hoạch chấm dứt chiến sự ở Ukraine, bao gồm việc buộc cả hai bên phải ngồi vào bàn đàm phán và loại trừ tư cách thành viên NATO của Ukraine trong tương lai gần, cùng với các biện pháp khác.