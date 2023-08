Du khách dễ dàng mua vé tàu du lịch châu Âu tại Việt Nam

(PLO)- Du khách có thể mua vé tàu hỏa du lịch các nước châu Âu tại Việt Nam để có trải nghiệm thú vị và khó quên.

Châu Âu có mạng lưới tàu hỏa rộng lớn, giao thông chủ đạo là hệ thống đường sắt trải dài từ bắc chí nam, từ đông sang tây. Điều đó chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng giao thông đường sắt rất lớn của người dân châu Âu và cả du khách.

Hiện nay, ngày càng nhiều du khách Việt ghé thăm châu Âu chọn cách du lịch từ nước này sang nước khác, từ TP này sang TP khác bằng tàu hỏa thay vì đau đầu với các thủ tục hàng không.

Ông Richard Leonard, Tổng Giám đốc phụ trách chi nhánh khu vực châu Á Thái Bình Dương Rail Europe (hãng cung cấp vé tàu đi 33 nước thành viên và lãnh thổ tại Châu Âu) đánh giá: "Đông Nam Á là thị trường năng động và phát triển trong đó có Việt Nam.

Chúng tôi làm việc với các hãng đường sắt để có mức giá tốt dành cho các đối tác Việt Nam. Hệ thống vé bán đến tất cả thị trường, các hãng vận chuyển hành khách của châu Âu từ Thụy Sĩ, Đức, Pháp... kết nối Anh Quốc."

Theo ông Richard Leonard, các nước Liên minh châu Âu chi hàng tỉ USD đầu tư hệ thống vận chuyển đường sắt, số hóa vận chuyển đường sắt, đưa các con tàu có vận tốc cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và khách quốc tế. Ông kỳ vọng du khách Việt khi đến nước châu Âu sẽ có trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống đường sắt tại đây.

Để tạo điều kiện cho du khách Việt có thể tiếp cận và mua vé tàu một cách dễ dàng, Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam đã hợp tác cùng Rail Europe để cung cấp vé, thẻ tàu hỏa di chuyển tại các nước châu Âu.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam nhận xét: "Ngày càng có nhiều du khách Việt Nam đi châu Âu và việc di chuyển bằng tàu cao tốc xuyên châu Âu rất thuận tiện. Phương tiện tàu hỏa được ưu tiên hơn ô tô do di chuyển bằng đệm điện từ ở tốc độ cao khoảng 200-300 km/h, nhanh chóng, đúng giờ và rất tiện nghi.”

THU TRINH