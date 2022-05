Du khách đến An Giang, Trà Vinh tăng vọt

Ngày 5-5, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30-4 đến 3-5) lượng du khách đến An Giang tăng 50% so với vùng kỳ.

Theo đó, dịp lễ vừa quan An Giang đón khoảng 300.000 lượt khách tham quan. Hoạt động lưu trú du lịch ước khoảng hơn 7.081 lượt, trong đó có 69 lượt khách quốc tế, công suất phòng ước khoảng trên 60%. Hoạt động lữ hành phục vụ ước đạt khoảng 1.011 lượt.

Các địa điểm thu hút nhiều khách tham quan như Khu du lịch quốc gia Núi Sam, Khu du lịch Núi Cấm, Miễu Bà Bào Mướp, Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn...

Còn ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết lượt khách đến các điểm tham quan trên địa bàn dịp Lễ 30-4, 1-5 cũng tăng so với cùng kỳ.

Trà Vinh đã đón tiếp 31.400 khách du lịch đến tham quan, tăng 18,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 126 lươt. Lượng khách lưu trụ lại cũng tăng 15,6% với 5.480 lượt người, công suất phòng đạt 50,7% tăng 8,2% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 14,3 tỉ đồng, tăng 30%.