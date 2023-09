Du khách đến Quảng Ninh, Hải Phòng...tăng cao dịp lễ

(PLO)- Bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1 đến 4-9), trong khi du lịch Hải Phòng có mức tăng trưởng khoảng 35% thì ở Quảng Ninh lượng khách tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hải Phòng, trong bốn ngày nghỉ lễ, du lịch Hải Phòng đón và phục vụ 250.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là 8.500 lượt khách, khách nội địa là 241.500 lượt khách.

Lượng khách du lịch đến Hải Phòng tập trung cao ở hai trọng điểm du lịch Đồ Sơn, Cát Bà và nội thành (Food tour). Công suất phòng tại hai trọng điểm du lịch này đạt 85-90%. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là khách du lịch nội địa.

Sản phẩm du thuyền năm nay thu hút lượng khách du lịch có khả năng chi trả cao, nhất là khách quốc tế. Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng khách du lịch lưu trú ngủ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đạt từ 90-95% công suất phòng. Sản phẩm du lịch Food Tour Hải Phòng cũng thu hút lượng lớn khách du lịch là giới trẻ đi tàu hỏa để trải nghiệm.

Ông Vũ Huy Thưởng, Phó giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, để đảm bảo tốt các điều kiện đón, phục vụ khách trong dịp lễ Quốc khánh, Sở Du lịch Hải Phòng đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo đảm quy định vè phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ khách du lịch.

Các khách sạn, nhà nghỉ, các dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo, phục vụ nhiệt tình, chu đáo; không có tình trạng đầu cơ phòng và sốt phòng ảo. Trong những ngày nghỉ lễ lượng khách tăng đột biến, trong ba ngày cao điểm từ 1 đến 3-9 hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch tại Đồ Sơn và Cát Bà đạt 90% công suất phòng; bên cạnh đó, lượng khách du lịch đi về trong ngày cũng khá đông. Lượng khách trải nghiệm Food tour – Hải Phòng cũng tăng mạnh.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong bốn ngày nghỉ lễ, tỉnh này đón 382.000 lượt du khách. Khách quốc tế đạt khoảng 24.500 lượt, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú đạt khoảng 151.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch đạt khoảng 788 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022.

Công suất phòng tại các khách sạn đạt khoảng 56%, đối với khách sạn 4-5 sao và các khách sạn quy mô từ 80 phòng trở lên đạt khoảng 75-100%.

Nhiều du khách có xu hướng trải nghiệm các giá trị văn hóa, chăm sóc sức khỏe tại Khu di tích danh thắng Yên Tử hay khám phá Bình Liêu với nhiều nét văn hóa dân tộc độc đáo. Ở thời điểm này, Bình Liêu đang bước vào thu, đồi cỏ lau trắng muốt đã bắt đầu "lên hình", thu hút đông đảo du khách.

Thông tin từ Sở VHTT-DL tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 1-9 đến hết ngày mùng 4-9 có 328.600 lượt khách đến với Thanh Hóa tăng 26,6 % so với kỳ nghỉ lễ năm 2022 với tổng thu du lịch đạt 663 tỉ đồng.

Công suất sử dụng phòng toàn tỉnh đạt trên 29%, riêng khu du lịch Pù Luông công suất sử dụng phòng đạt 100%, khu du lịch thành phố biển Sầm Sơn công suất đạt khoảng 20%; Biển Hải Tiến đạt trên 36%; Hải Hoà và Nghi Sơn đạt 35%.

Sở VHTT&DL Thanh Hóa khẳng định không xảy ra tình trạng chặt chém ở các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

