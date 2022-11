Dự kiến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc hoàn thành trong năm 2026

(PLO)- Ðể ứng phó trong mùa mưa bão, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn lưới điện, cấp điện ổn định, khắc phục nhanh nhất khi xảy ra sự cố.

(PLO)- Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã và đang thực hiện thích ứng an toàn trong môi trường chuyển đổi số.

10/11/2022 17:58

(PLO)- Cụm công nghiệp Thuận An có quy mô 72,9 ha tại ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long với tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng