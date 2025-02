Dự kiến trình Quốc hội dự án đường sắt TP.HCM – Cần Thơ trong năm nay

Chiều 28-2, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội đã tổ chức đoàn làm việc với UBND TP Cần Thơ về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đường sắt (dự án đường sắt TP.HCM – Cần Thơ), những khó khăn, vướng mắc và lấy ý kiến đóng góp phục vụ thẩm tra dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).

Đường sắt TP.HCM - Cần Thơ cấp thiết

Phát biểu, ông Trần Văn Khải - Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban KHCN&MT cho rằng, việc phát triển đường sắt TP.HCM – Cần Thơ “rõ ràng là quá cấp thiết rồi” và đề nghị “phải tiếp tục làm sâu sắc hơn vấn đề này để tất cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc”.

Theo ông Khải, ĐBSCL có khoảng 17 triệu dân, là một vùng nông nghiệp trọng điểm, đóng góp lớn về lương thực, thủy sản cho cả nước nhưng duy nhất chưa có đường sắt nối mạng quốc gia. Giao thông chủ yếu dựa vào đường bộ, đường thủy, không đáp ứng nhu cầu, trở thành điểm nghẽn lớn nhất, cản trở sự phát triển. Cao tốc TP.HCM - Trung Lương – Cần Thơ chỉ có 2 làn xe, luôn ùn tắc, quá tải mỗi dịp cao điểm.

“Để ĐBSCL cất cánh thì tuyến đường sắt nối Cần Thơ – TP.HCM vào mạng lưới đường sắt quốc gia, bây giờ phải tính bằng tháng, bằng năm, phải rất khẩn trương để giúp cho Cần Thơ và ĐBSCL” – ông Khải nói.

Cũng theo ông Khải, đường sắt mang lại lợi ích rất to lớn và rõ rệt. Với ưu thế chở khối lượng lớn, tốc độ nhanh, an toàn, đường sắt sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho ĐBSCL và Cần Thơ.

Dẫn các số liệu cụ thể về dự án đường sắt TP.HCM – Cần Thơ, ông Khải cho rằng đường sắt này sẽ tăng sức cạnh tranh cho nông sản xuất khẩu, thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ vào vùng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chính vì thế việc phát triển tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ không chỉ là mong mỏi của miền Tây sau nhiều thập kỷ chờ đợi mà còn là đòn bẩy chiến lược để ĐBSCL phát triển bứt phá, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

“Luật Đường sắt sửa đổi lần này tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để sớm triển khai các tuyến đường sắt mới, đặc biệt là đường sắt TP.HCM – Cần Thơ” – ông Khải thông tin và cho rằng, đưa đường sắt về miền Tây giúp vùng giàu tiềm năng này không bị bỏ lại phía sau… Đồng thời, ông cũng khẳng định, việc làm tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ phải khẩn trương, nếu không nhanh thì vùng ĐBSCL giàu tiềm năng như vậy sẽ mãi là vùng trũng về kinh tế.

Cạnh đó, ông cũng cho rằng cần phải nhìn nhận đường sắt TP.HCM – Cần Thơ là dự án chiến lược quốc gia vì nó là tuyến đường sắt then chốt trong phát triển kinh tế vùng ĐBSCL. Theo vị đại biểu Quốc hội, vấn đề nan giải nhất của dự án này là vốn đầu tư rất cao. Tuy nhiên, dự thảo Luật Đường sắt sửa đổi lần này đặt vấn đề là phải tạo được cơ chế huy động vốn linh hoạt, sáng tạo vì “nếu không có cơ chế rõ thì ước mơ chỉ là ước mơ thôi”.

Từ đó ông đề nghị TP Cần Thơ và các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự phân cấp, phân quyền rất mạnh của luật sửa đổi sắp tới; chủ động cập nhật quy hoạch; sớm bảo vệ hành lang tuyến, dành quỹ đất cho đường sắt, ga tàu…

Nếu đúng tiến độ sẽ khai thác vào năm 2035

Ông Dương Hồng Anh – Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) thông tin sơ bộ về dự thảo Luật Đường sắt sửa đổi.

Về dự án đường sắt TP.HCM – Cần Thơ, ông Hồng Anh cho biết, giai đoạn 1 của dự án dự kiến sẽ trình Quốc hội trong năm nay với tổng mức đầu tư khoảng hơn 7,1 tỉ USD, làm tuyến đường đơn. Giai đoạn sau làm nốt khổ đôi, thêm khoảng 2,4 tỉ USD. Tổng mức đầu tư khoảng gần 10 tỉ USD.

“Nếu năm nay được Quốc hội thông qua thì công tác chuẩn bị đầu tư sẽ mất khoảng hai năm, 2026, 2027. Dự kiến sẽ khởi công sau năm 2027, khoảng từ năm 2027-2030, tức là đồng thời với việc khởi công dự án này thì Luật Đường sắt mới cũng có hiệu lực (dự kiến ngày 1-1-2027), kịp thời áp dụng luật cho tuyến đường sắt mới này trong quá trình từ xây dựng đến vận hành, khai thác. Nếu đúng tiến độ, đưa vào khai thác năm 2035. Sẽ rất nhanh nếu chúng ta dồn nguồn lực và có các cơ chế và sự quyết tâm” – ông Hồng Anh nói.

Liên quan đến cả hai vấn đề dự án đường sắt và dự thảo luật, ông Tạ Đình Thi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT đề nghị TP Cần Thơ quan tâm chỉ đạo, tổ chức hội thảo, trong đó phối hợp với Bộ GTVT, trực tiếp là Cục đường sắt Việt Nam, Ban quản lý đường sắt và các đơn vị liên quan để giúp nâng cao nhận thức các cơ quan đơn vị của TP, vừa góp ý cho dự án đường sắt TP.HCM – Cần Thơ và dự thảo luật. Ông đề nghị làm càng sớm càng tốt, vào trước kỳ họp tháng 5 tới.

Với các kiến nghị của TP Cần Thơ liên quan dự án đường sắt và dự thảo luật sửa đổi, ông Thi cho biết đoàn ghi nhận và sẽ phản ánh đến các cơ quan liên quan. Đoàn ủng hộ TP và ủng hộ dự án đường sắt này sớm được triển khai, vận hành để phát huy hiệu quả. Ở góc độ TP Cần Thơ cũng phải hết sức chủ động, tích cực, sẵn sàng làm những gì thuộc trách nhiệm và thẩm quyền…

Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ dài hơn 175 km

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng quy hoạch tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có điểm đầu tại ga An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, điểm cuối tại Ga Cần Thơ (thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng). Tuyến đi qua địa phận 6 tỉnh, thành là Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Tổng chiều dài tuyến là 175,2km. Tổng số lượng ga trên tuyến có 13 ga, trong đó có ba ga trọng điểm là An Bình, Tân Kiên, Thạnh Đức và Cần Thơ.

Đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ thuộc phường Tân Phú và phường Phú Thứ, quận Cái Răng dài khoảng 7,69 km, hướng tuyến đi trên cao và nằm giữa trục đường đô thị 1A, xây dựng cầu đường sắt bắc qua sông Hậu và cầu cạn đi trên cao vượt qua khu đô thị mới Nam Cần Thơ, tiếp theo tuyến hạ dần độ cao đi trên mặt đất và kết nối vào nhà ga Cần Thơ.