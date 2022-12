Du lịch Đà Nẵng tuy tăng nhưng không đạt như kỳ vọng

(PLO)- Du lịch Đà Nẵng cần phải có sản phẩm du lịch sản phong phú, hấp dẫn hơn với khách du lịch. Để trở thành ngành mũi nhọn quan trọng của Đà Nẵng.

Chiều 28-12, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo tổng kết của sở năm 2022, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 3,69 triệu lượt khách, tăng 3,1 lần so với năm 2021, tăng 5% so với kế hoạch UBND thành phố giao. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 483 ngàn lượt, tăng 4,6 lần so với năm 2021; khách nội địa ước đạt 3,2 triệu lượt, tăng 3,0 lần so với năm 2021.

Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt 8.872 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với năm 2021và tăng 2,5% so với năm 2019; Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 21,3 ngàn tỉ đồng (chiếm tỷ trọng 17% trong cơ cấu kinh tế thành phố), tăng gần gấp 2 lần năm 2021 và phục hồi tương đương bằng 100% so với năm 2019 (21,39 ngàn tỉ đồng). Số lượng cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại 950/1.280 cơ sở với khoảng 35.000 phòng chiếm khoảng chiếm gần 70%.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc khách nội địa tăng không bằng năm 2019 nhưng doanh thu tăng tương đương năm 2019 là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, khách quốc tế ước đạt 483 ngàn lượt thấp hơn so với toàn quốc và chưa đạt như kỳ vọng.

Đà Nẵng với những điểm thuận lợi thì ngoài việc phân tích, tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng. Và chúng ta phải quảng bá cái chúng ta có và tốt nhất để bán cho khách du lịch.

Đặc biệt, bà Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh:“Để xác định ngành du lịch dịch vụ là mũi nhọn quan trọng của Đà Nẵng, sở Du lịch và sở Văn hoá và Thể thao phải phối hợp liên tục bền bỉ thì mới có sản phẩm phong phú, hấp dẫn hơn với khách du lịch ví dụ điển hình như TP Hội An. Chúng ta thấy cách người dân Hội An làm du lịch với văn hoá sâu sắc tạo nên nét đẹp riêng biệt địa phương, đó là yếu tố để du khách quay trở lại".

Cạnh đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng chân thành cảm ơn sự đóng góp, đồng hành của các doanh nghiệp du lịch tại thành phố. Nếu như không có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp thì du lịch Đà Nẵng không thể tự thân làm được.

"Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng sẽ có sự đầu tư thích đáng của ngân sách thành phố về du lịch. Nếu nói du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, kinh tế mũi nhọn mà ngân sách không đầu tư thì như việc chúng ta không trồng cây mà đòi hái quả”, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ.

Năm 2023, du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu triển khai Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án phát triển kinh tế ban đêm, Kế hoạch khôi phục du lịch, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Phấn đấu số lượng khách lưu trú phục vụ tăng 15%-20% so với năm 2022.

Công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch được đẩy mạnh với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo. Sở Du lịch tiếp tục triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch trong điều kiện bình thường mới với thông điệp “Enjoy Da Nang – Tận hưởng Đà Nẵng”.

Đồng thời, thành phố sẽ xúc tiến, đầu tư hàng loạt sản phẩm du lịch mới các sản phẩm du lịch đô thị gắn với mua sắm, vui chơi giải trí và du lịch MICE; sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; Sản phẩm du lịch đường thủy nội địa; sản phẩm du lịch ban đêm; sản phẩm du lịch ẩm thực, sản phẩm du lịch văn hoá, lịch sử, sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp...

Cùng với đó là thí điểm một số dự án nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh thu hút khách như thí điểm khai thác dịch vụ du lịch gắn với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại huyện Hòa Vang.

NGÔ QUANG