Đưa bạn say vào nhà nghỉ để hiếp dâm

Công an tỉnh Hậu Giang vừa ra khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phi Long (17 tuổi, ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) về tội hiếp dâm.

Theo hồ sơ, tối 14-3, Long cùng em NUN và ba người khác nhậu tại khu dân cư Vạn Phát (thuộc ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm).

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N. có biểu hiện nôn ói và cho biết là đã xỉn, nên nhờ Long đưa về nhà.

Lợi dụng lúc N. đang trong tình trạng say rượu, Long đã chở N. vào một nhà nghỉ. Do say rượu, nên N không hề biết mình bị xâm hại.

Phát hiện sự việc, gia đình của N. đến cơ quan Công an trình báo.

CHÂU ANH