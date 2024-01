Ngày 7-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an huyện Bảo Thắng đã bắt giữ Đỗ Bảo Khanh (SN 2006, trú trên địa bàn) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 4-1, chị GTC (trú tại trên địa bàn) bị một người nam giới cầm dao xông vào nhà uy hiếp, đe dọa và cướp đi số tiền hơn 1 triệu đồng.

Đồng thời, người này dùng dao chém vỡ chiếc điện thoại Iphone 6 Plus của chị C rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, chị C đã đến trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Đỗ Bảo Khanh bị bắt giữ. Ảnh: CA

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản.

Công an sau đó đã phát hiện và bắt giữ thành công Đỗ Bảo Khanh tại nơi ở của Khanh. Cơ quan CSĐT cũng thu giữ được toàn bộ công cụ, phương tiện và vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận đã sử dụng số tiền cướp được để mua điện thoại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

PHI HÙNG