Đừng ganh tị với Ronaldo

Morgan chỉ ra rằng tỷ lệ thắng của Rooney trên cương vị HLV chỉ là 28%, trong khi DC United vừa thua Philadelphia 0-6 và xếp cuối bảng MLS. “Vì vậy, tôi yêu cầu Rooney đừng đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho các HLV khác và đừng ghen tị với Ronaldo nữa" - Morgan viết trên Twitter - "Ronaldo có thể lực, tài năng và thành công hơn Rooney".

Morgan cũng đã chia sẻ bài đăng của Rooney trên Times Sport. Tại đó, HLV của DC United viết: “Tôi sẽ không để Ronaldo và Rashford thi đấu với Liverpool. Nếu tôi là Ten Hag, mối bận tâm chính của tôi là tiếp thêm năng lượng để Man United thi đấu mạnh mẽ hơn trên sân.

Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy sẽ luôn ghi bàn nhưng nhiệm vụ của Ten Hag là tạo ra một đội có thể cạnh tranh danh hiệu trong vòng 3 hoặc 4 năm. Điều đó đồng nghĩa Ten Hag phải xây dựng MU dựa trên những cầu thủ trẻ hơn".

Rooney cũng giải thích rằng Ronaldo chưa tập luyện nhiều cùng Man United ở mùa giải này nhiều nên cần có thời gian để đạt thể trạng tốt nhất khi hàng công của họ chơi tệ sau hai trận mở màn Premier League toàn thua. Ronaldo tỏ ra lạc lõng trong khi Rashford và Jadon Sancho chơi thiếu hiệu quả.

Ronaldo là tay săn bàn hàng đầu của Man United mùa trước với 24 pha lập công. Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục đòi rời "Quỷ đỏ" trong mùa hè này. Đó là lý do HLV Erik ten Hag hối thúc lãnh đạo Man United bổ sung thêm nhân sự. Tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Anh và Man United cũng nói rằng anh sẽ để Ronaldo ra đi nếu điều đó đúng với mong muốn của cầu thủ này.

Rooney đã chơi cùng Ronaldo tại Man United từ năm 2004-2009, trước khi siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển đến Real Madrid. Tiền đạo người Anh nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bồ Đào Nha ở World Cup 2006, trước khi Ronaldo nháy mắt gây tranh cãi với ban huấn luyện. Nhưng cả hai đã gạt điều đó sang một bên để cùng nhau dẫn dắt Man United đến ba chức vô địch Premier League liên tiếp từ năm 2007 đến 2009, và Champions League 2008.

Khi đó, Rooney là tiền đạo cắm nhưng thường xuyên phải chơi rộng để tạo điều kiện cho Ronaldo xuất hiện trong vòng cấm nhiều hơn và ghi bàn. Trong một cuộc phỏng vấn với Independent vào tháng 7-2008, HLV Sir Alex Ferguson cho biết: “Rooney đã hy sinh bản thân để đội giành cú đúp danh hiệu 2007-2008, mà anh ấy không phàn nàn gì cả. Tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Cái hay là cậu ấy sẵn sàng chơi ở vị trí trung vệ nếu tôi yêu cầu".

Rooney giải nghệ vào năm 2021, sau một thời gian sa sút. Và Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử vào cuối năm 2020 dù cả hai cùng sinh năm 1985.

Morgan là một nhà báo, nhà bình luận và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Anh. Ông từng làm giám khảo America’s Got Talent giai đoạn 2006-2011 hay Britain’s Got Talent 2007-2010. Morgan là một người hâm mộ Arsenal, và hiện có một chuyên mục riêng trên tờ New York Post và The Sun. Ông đã phỏng vấn độc quyền Ronaldo nhiều lần và một trong số đó đã được ghim trên tài khoản Twitter của mình.

Ở vòng 3 Premier League, Man United sẽ đối đầu Liverpool trên sân nhà Old Trafford. Họ chào đón sự trở lại của Anthony Martial. Tuy nhiên, nguy cơ "Quỷ đỏ" thua trận thứ 3 liên tiếp là không hề nhỏ.