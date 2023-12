Dùng ô tô chở thuê pháo lậu từ Campuchia về Long An thì bị bắt

(PLO)- Khiêm dùng ô tô chở thuê pháo lậu từ khu vực biên giới Campuchia về huyện Đức Hòa thì bị lực lượng chức năng tỉnh Long An bắt giữ.

Sáng nay 7-12, thông tin Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp cho biết, vừa bàn giao Nguyễn Tuấn Khiêm (35 tuổi, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thụ lý điều tra về tội vận chuyển hàng cấm là pháo.

Lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Tuấn Khiêm đang vận chuyển pháo lậu. Ảnh:BP

Vào khuya 6-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và các lực lượng chức năng phối hợp với Công an địa phương tuần tra tại đoạn đường vào hầm rác cách Tỉnh lộ 831, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thì phát hiện xe ô tô 70A-227.85 có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe ô tô kiểm soát, qua đó phát hiện trên xe ô tô 70A-227.85 chứa rất nhiều pháo nổ. Tổng số lượng pháo thu giữ 150 hộp pháo các loại và 3 bao pháo banh, khối lượng khoảng 290 kg.

Lực lượng chức năng thêm 131 hộp pháo cách nơi Khiêm bị bắt 500 mét. Ảnh: BP

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 131 hộp pháo các loại và 11 bao pháo bánh, khối lượng khoảng 285 kg cách đó 500m.

Khiêm khai nhận chở thuê pháo lậu cho một người phụ nữ với giá 2,5 triệu đồng. Ảnh:BP

Qua làm việc, Nguyễn Tuấn Khiêm khai nhận toàn bộ số pháo trên là do Khiêm dùng ô tô chở thuê pháo lậu từ biên giới về huyện Đức Hòa với giá 2,5 triệu đồng cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch.

Sau khi tiến hành kiểm tra, kiểm đếm, lực lượng chức năng đã đưa người và tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để tiếp tục xác minh làm rõ.

