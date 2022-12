Dùng súng cướp tiền của khách trong ngân hàng ở Đồng Nai

(PLO)- Kẻ cướp dùng súng khống chế một khách hàng đang gửi tiền trong ngân hàng để cướp.

Chiều ngày 28-12, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an các địa phương để truy bắt kẻ cướp tại một ngân hàng trên địa bàn xã Thạnh Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, một thanh niên mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang vào một Phòng giao dịch của một ngân hàng hàng ở xã Thạnh Phú.

Sau một hồi quan sát thì kẻ này lấy trong túi khẩu súng ngắn rồi khống chế một người đến đây gửi tiền để lấy tiền.

"Bước đầu chúng tôi xác định đây là một vụ cướp, hung thủ khống chế một khách hàng của ngân hàng lấy đi số tiền 20 triệu đồng. Hiện công an huyện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, công an các địa phương để truy bắt đối tượng", lãnh đạo công an huyện Vĩnh Cửu nói thêm.

Sau khi lấy được tiền, hung thủ đi ra ngoài lấy xe máy bỏ chạy bị bảo vệ của ngân hàng chống trả.

Tên cướp dùng súng uy hiếp rồi nhanh chóng bỏ trốn.

