Dùng súng nhựa đi cướp thuốc lá lậu

Ngày 31-8, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bằng (22 tuổi), Trần Văn An (30 tuổi) và Huỳnh Văn Đức (29 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Điều đặc biệt tài sản 2 nghi phạm cướp là thuốc lá lậu.

Thông tin ban đầu, vào 22-8, Nguyễn Đức Tính Em (35 tuổi) điều khiển máy chở theo vỏ máy giặt, bên trong có 1.420 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Khi Tính Em đi đến Ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông thì bị Bằng và An chặn xe, sử dụng một khẩu súng (loại súng nhựa đồ chơi) và một gậy kim loại ba khúc uy hiếp nhằm cướp số thuốc lậu.

Lúc này, lực lượng tổ tuần tra của Công an huyện Tam Nông đi ngang phát hiện và bắt quả tang tất cả.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tam Nông đã bắt giữ thêm Huỳnh Văn Đức do có liên quan đến hành vi vi phạm của Bằng và An.

Hiện Công an huyện Tam Nông đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.