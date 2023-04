Dùng xe máy đi chơi lễ 30-4 và 1-5: Cách để chống nắng nóng hiệu quả nhất

(PLO)- Bí kíp để người đi xe máy lưu thông trên đường có thể tránh nóng hiệu quả nhất, đặc biệt là đi chơi xa dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới.

Những ngày gần đây nắng nóng tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực trên cả nước. Trong đó, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, có những ngày nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Riêng khu vực miền Nam có nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C và có thời điểm nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Với nền nhiệt độ này, nhiều người tham gia giao thông trên chiếc xe máy khá vất vả. Để “tránh nóng” qua những ngày này, PLO giới thiệu một số bí kíp để người đi xe máy áp dụng.

Trang phục đi giữa trời nắng

Mẹo đầu tiên để “đánh bại” cái nóng khi lái xe là trước khi bạn leo lên xe, người đi xe nên che chắn kỹ bằng những trang phục phù hợp, thoáng mồ hôi. Đó có thể là một chiếc áo thoáng khí được làm từ chất liệu thấm hút sẽ thấm mồ hôi.

Trong những trường hợp nắng gắt, bạn có thể làm ướt bề mặt yên xe. Điều bạn không nên làm là mặc một chiếc áo phông cotton thông thường, vì loại áo này sẽ giữ lại mồ hôi và dính vào cơ thể bạn.

Thay thế bề mặt yên xe

Mẹo tiếp theo liên quan đến chính chiếc xe mà bạn di chuyển. Một số chuyên gia khuyên rằng chủ xe có thể thay thế hoặc bọc yên xe bằng chất liệu lưới thay vì bề mặt da tổng hợp như chiếc xe được thiết kế ban đầu. Đặc biệt khi chiếc xe để một thời gian dài dưới cái nắng sẽ khiến cho yên xe của bạn hấp thụ nền nhiệt độ và khi bạn ngồi lên sẽ làm cho bạn cảm thấy khó chịu.

Bổ sung nước cho cơ thể

Đi xe vào mùa hè đồng nghĩa với việc đổ mồ hôi và sau đó sẽ khiến cho bạn mất nước. Và việc bổ sung lượng nước bị mất này là tùy thuộc vào bạn. Định kỳ uống một lượng lớn nước khi bạn dừng lại không có lợi cho việc hấp thụ nước của cơ thể và thay vào đó, điều bạn muốn làm là liên tục uống một lượng nước nhỏ hơn trong suốt hành trình của mình.

Thậm chí nếu bạn di chuyển quãng đường quá xa, bạn có thể mang theo bên mình một chai nước chanh muối để bổ dung lượng nước bị mất cho cơ thể.

Thời gian đi xe của bạn

Tất nhiên, cách tốt nhất để đánh bại cái nóng là tránh nó. Nếu hành trình của bạn sẽ không kéo dài cả ngày, thì tốt hơn hết bạn nên bắt đầu từ sáng sớm và hoàn thành trước đỉnh điểm của buổi chiều. Một trong những lợi thế của mùa hè là ngày dài hơn, có nghĩa là ngay cả khi khởi hành lúc 5:30 hoặc 6 giờ sáng cũng không có nghĩa là phải đi trong bóng tối hoàn toàn. Nếu chuyến đi của bạn không thể hoàn thành vào buổi chiều, thì hãy cố gắng ngồi ngoài vào khoảng thời gian giữa ngày đó, bổ sung đồ ăn thức uống và cho cơ thể bạn nghỉ ngơi.

Phụ kiện

Một phụ kiện khác mà bạn nên có trong mùa hè đó là những găng tay, bịt mặt che kín hay kính mát dành cho mắt. Vì khi những bộ phận trên cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nắng và được che chắn kỹ hơn, bạn sẽ thấy hiệu quả của các phụ kiện này giúp làm mát rõ rệt hơn.

THY NHUNG