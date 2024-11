Suýt mất 40 triệu đồng vì không biết điều này khi vỡ kính lái ô tô 05/11/2024 20:09

Mua bảo hiểm xe ô tô không phải ai cũng hiểu hết được các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm hay các quy định bên trong đó. Đơn cử như trường hợp kính lái ô tô bị đá văng làm nứt, vỡ kính dù không tai nạn hay va chạm vào đâu. Trường hợp này có nhiều người thắc mắc có được đơn vị bảo hiểm bồi thường hay không.

Anh TĐ đã liên hệ bảo hiểm để không mất số tiền 40 triệu đồng sửa kính lái ô tô. Ảnh: TĐ

Chủ xe có tên TĐ (ngụ TP.HCM) chia sẻ câu chuyện trong vòng 3 năm, bị 2 lần trên cùng đoạn đường Quốc Lộ 51 đoạn qua TX Phú Mỹ, đi gần xe tải phía trước hay hai bên hông, khả năng bị các viên đá nhỏ bắn ra từ bánh xe tải là rất cao.

“Do các xe tải đi từ các đường có nhiều đá nhỏ và bị kẹp trong khe hốc bánh xe, khi ra quốc lộ chạy nhanh nên các viên đá này bắn ra, nếu trúng phải kính lái ô tô thì dễ dẫn đến tình trạng nứt, vỡ kính”- anh TĐ cho hay.

Trong trường hợp này, anh TĐ đã mua bảo hiểm và liên hệ với đơn vị bảo hiểm để báo tình trạng xe. Theo đó, anh đã được đơn vị này bồi thường theo quy định.

“Cũng may mắn vì trước ngày bị vỡ kính lái ô tô tôi đã mua bảo hiểm được một tuần, chứ có nơi sửa chữa báo tôi tổng chi phí thay kính là 40 triệu đồng”- anh TĐ nói thêm.

Khác với anh TĐ, nhiều chủ xe lại cho rằng trường hợp này không được bồi thường bảo hiểm nên đã tự mình đi thay kính lái hoặc sửa chữa tại các garage ô tô.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Khắc Xuân, Công ty tư vấn bảo hiểm Infair cho biết: “Trong trường hợp này bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe, thậm chí có thể thay toàn bộ kính lái mới cho chủ xe. Lúc này, chủ xe chỉ cần báo cho đơn vị bảo hiểm đi đường bị đá văng làm vỡ kính là được”.

Theo tìm hiểu của PV, trường hợp được bảo hiểm vật chất xe ô tô chi trả gồm: Xe ô tô không may bị va chạm, gặp tai nạn, xây xước, lật hoặc hoả hoạn, cháy nổ; Xe ôtô không may gặp tai nạn bất đắc dĩ do thiên nhiên, bị thủy kích do mưa bão, lũ lụt hoặc bị hỏng hóc do động đất, sụt lở.

Đồng thời xe ô tô bị xây xước, hỏng hóc do bị vật thể bên ngoài tác động lên; xe ôtô không may bị mất trộm và những rủi ro bất ngờ khác cũng là các trường hợp được chi trả bảo hiểm.

Trường hợp không được bảo hiểm vật chất xe ô tô chi trả: Trường hợp xe xảy ra va chạm tuy nhiên do người lái xe vi phạm pháp luật như vi phạm giao thông, vận chuyển hàng cấm, uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện, cố ý gây tai nạn... sẽ không được bảo hiểm vật chất xe đền bù. Trường hợp xe ôtô bị hỏng hóc, hao mòn trong quá trình sử dụng mà không phải do yếu tố bên ngoài tác động vào.

Trường hợp xe xảy ra va chạm, gặp tai nạn hay bị mất cắp ngoài lãnh thổ của Việt Nam cũng không được bảo hiểm vật chất xe chi trả bồi thường, trừ trường hợp chủ xe có thỏa thuận riêng với công ty bảo hiểm.

Do đó, các chủ xe cần biết những kinh nghiệm như trường hợp trên để không tốn tiền sửa chữa.