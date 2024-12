Được thưởng bao nhiêu nếu báo tin vi phạm giao thông? 17/12/2024 06:00

(PLO)- Bộ Công an đề xuất mức chi hỗ trợ người báo tin vi phạm giao thông không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đề xuất của Bộ Công an, các cơ quan liên quan được sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ có thể khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã báo tin vi phạm giao thông giúp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.