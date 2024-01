Em bé được thông van tim trong bào thai đầu tiên tại Việt Nam chào đời

Tại Bệnh viện Từ Dũ, em bé được hai ê-kíp bác sĩ (BS) 2 Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 thông van tim ngay từ trong bụng mẹ đã chào đời khỏe mạnh vào 9 giờ 17 phút ngày 30-1.

Đó là một bé trai nặng 2,9 kg, sinh mổ.

BS chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết em bé khi chào đời có thở ôxy một chút, sau đó tự thở khí trời. Sau khi ê-kíp hồi sức sơ sinh của hai bệnh viện phối hợp đánh giá tình trạng em bé bình thường, BS tiến hành cho bé da kề da với mẹ.

"Diễn tiến của em bé sau này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố" - BS Hải nói thêm.

Theo đó, ê-kíp phẫu thuật, gây mê, hồi sức nhi và hồi sức cho mẹ gồm hơn 15 người. Cuộc mổ diễn ra trong vòng 25 phút. Quá trình mổ, sản phụ không mất máu, có thể trò chuyện trực tiếp với êkíp phẫu thuật.

“Với ca này, ê-kíp hai bệnh viện đã đánh giá mọi tình huống, lên kịch bản cho bốn trường hợp xấu nhất. May mắn cuộc mổ thành công ngoài mong đợi. Hiện sức khỏe của người mẹ ổn định” - BS Hải thông tin.

ThS-BS chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết trước đó êkíp Bệnh viện Nhi đồng 1 tiên liệu bé có khả năng phải thở ôxy, can thiệp khẩn sau sinh.

Tuy nhiên khi bé ra đời, siêu âm tim trực tiếp tại phòng mổ nhận thấy dòng máu qua chỗ hẹp rất tốt, đánh giá hẹp mức độ trung bình, không cần can thiệp ngay giai đoạn sơ sinh.

“Nếu ca này phải can thiệp sơ sinh thì rất nguy cơ, vì thế thoát khỏi can thiệp là kết quả ngoạn mục nằm ngoài mong đợi. Đây cũng là tiền đề để các BS mạnh dạn thực hiện những ca tiếp theo” - BS Hương bày tỏ.

Khi bé về Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ được siêu âm lại, đánh giá sau 24 giờ sinh, từ đó BS sẽ quyết định kế hoạch cụ thể, dài hơi cho bé.

Chia sẻ thêm về quá trình theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ, BS chuyên khoa 2 Bùi Văn Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ cho hay, thai phụ được ê-kíp chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ phổi cho thai nhi, theo dõi sát tim thai, dự phòng sinh non cho mẹ và cố gắng kéo dài thai kì tối đa có thể.

“Lúc thai phụ chuyển dạ, Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn toàn bệnh viện, huy động tất cả chuyên gia hàng đầu của hai bệnh viện, quyết định thời điểm này lấy thai là tốt nhất cho cả mẹ và bé. Lúc này thai nhi được 37 tuần 4 ngày, chào đời khỏe mạnh như trẻ bình thường” - BS Hoàng nói.

Trước đó, vào ngày 4-1, êkíp các BS chuyên khoa tim mạch nhi của BV Nhi Đồng 1 và BS chuyên khoa sản của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp can thiệp thông van tim cho bào thai 32 tuần ngay trong bụng mẹ.

Bào thai này được phát hiện dị tật tim bẩm sinh, có bất thường bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Trong quá trình theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ, bất thường tim thai bắt đầu có dấu hiệu trở nặng, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi được sinh ra.

Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn liên viện khẩn cấp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 3-1 khi thai được 32 tuần 5 ngày. Êkíp thống nhất kết luận nếu không can thiệp thông van tim bào thai để nong van động mạch phổi ngay, khả năng cao thai sẽ mất trong bụng mẹ.

Nếu giải quyết cho sinh ngay, khả năng rất cao thai nhi sẽ mất ngay sau khi được sinh ra do non tháng kèm bệnh tim nặng. Các chuyên gia sản và nhi hai bệnh viện thống nhất can thiệp trong bào thai bán khẩn là giải pháp phù hợp và cấp bách nhằm cứu sống thai nhi còn trong bụng mẹ.

Vào sáng ngày 4-1, êkíp phẫu thuật của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng êkíp thông tim can thiệp của Bệnh viện Nhi đồng 1 bắt đầu tiến hành can thiệp thông van tim thai trong bào thai.

Hai êkíp phẫu thuật của cả hai BV cân não đảm bảo độ chính xác ở mức tuyệt đối, không một sự cố nào xảy ra trong suốt quá trình can thiệp. Kết quả cuối cùng đã thành công như mong đợi.

