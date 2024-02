Em bé được thông van tim trong bào thai vừa xuất viện

Ngày 20-2, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) thông tin bệnh nhi được thông van tim ngay trong bào thai đầu tiên tại Việt Nam đã xuất viện vào ngày 18-2.

Đây là bệnh nhi đầu tiên với dị tật không lỗ van động mạch phổi được can thiệp thông tim trong bào thai tại BV Từ Dũ và chuyển về BV Nhi Đồng 1 điều trị ngay sau sinh.

Đại diện BV Nhi Đồng 1 cho biết, sau khi trực tiếp đón bé từ BV Từ Dũ vào ngày 30-1 đến nay, bé đã được theo dõi sát bởi đội ngũ nhân viên y tế khoa Sơ sinh 2 và khoa Tim mạch của BV Nhi Đồng 1.

Bé được tiến hành nong van động mạch phổi một lần và không cần đặt stent ống động mạch như những trường hợp mắc tật tim bẩm sinh tương tự mà không được can thiệp sớm trong bào thai.

Sau thủ thuật, bé tiếp tục được theo dõi tình trạng huyết động, không thở ôxy và dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng.

Sau xuất viện, bé được hẹn tái khám sau một tuần để đánh giá lại diễn tiến, tình trạng tim mạch và có kế hoạch điều trị cụ thể tiếp theo.

Toàn bộ chi phí điều trị được bảo hiểm y tế và BV Nhi Đồng 1 hỗ trợ thanh toán.

Em bé được thông van tim trong bào thai đã xuất viện. Ảnh: BVCC

Trước đó, vào ngày 4-1, êkíp các BS chuyên khoa tim mạch nhi của BV Nhi Đồng 1 và BS chuyên khoa sản của BV Từ Dũ phối hợp can thiệp thông van tim cho bào thai 32 tuần ngay trong bụng mẹ.

Bào thai này được phát hiện dị tật tim bẩm sinh, có bất thường bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Trong quá trình theo dõi tại BV Từ Dũ, bất thường tim thai bắt đầu có dấu hiệu trở nặng, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi được sinh ra.

BV Từ Dũ đã hội chẩn liên viện khẩn cấp với BV Nhi Đồng 1 vào ngày 3-1 khi thai được 32 tuần 5 ngày. Êkíp thống nhất kết luận nếu không can thiệp thông van tim bào thai để nong van động mạch phổi ngay, khả năng cao thai sẽ mất trong bụng mẹ.

Nếu giải quyết cho sinh ngay, khả năng rất cao thai nhi sẽ mất ngay sau khi được sinh ra do non tháng kèm bệnh tim nặng. Các chuyên gia sản và nhi hai bệnh viện thống nhất can thiệp trong bào thai bán khẩn là giải pháp phù hợp và cấp bách nhằm cứu sống thai nhi còn trong bụng mẹ.

Vào sáng ngày 4-1, êkíp phẫu thuật của BV Từ Dũ phối hợp cùng êkíp thông tim can thiệp của BV Nhi đồng 1 bắt đầu tiến hành can thiệp thông van tim thai trong bào thai.

Hai êkíp phẫu thuật của hai BV cân não đảm bảo độ chính xác ở mức tuyệt đối, không một sự cố nào xảy ra trong suốt quá trình can thiệp. Kết quả cuối cùng đã thành công như mong đợi.

