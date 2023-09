EVNHCMC được nhận danh hiệu Doanh nghiệp xanh 2023

Chương trình do UBND TP.HCM chủ trì, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM phối hợp Báo SGGP tổ chức.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) trao biểu trưng và danh hiệu Doanh nghiệp xanh 2023 cho đại diện EVNHCMC.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp không gây ra tác động đối với môi trường, cộng đồng hay nền kinh tế, quan tâm bảo vệ tài nguyên môi trường, liên tục cải thiện cách tiếp cận để hướng tới sự phát triển bền vững. Hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng; tập trung vào những quy tắc, thông lệ có lợi cho người lao động và cộng đồng.

Để đạt được danh hiệu này, EVNHCMC phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của ban tổ chức đưa ra, như: doanh nghiệp tuân thủ quy định bảo vệ môi trường; Hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, người lao động; Doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính (nguyên liệu, nước, điện, nhiên liệu hoá thạch, năng lượng tái tạo có trình độ công nghệ sản xuất, xử lý chất thải hiện đại; Áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản trị; Doanh nghiệp tiêu thụ bền vững; Được cấp các chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng, môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả; Doanh nghiệp có đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị và cộng đồng, nâng cao nhận thức của người lao động; có các dự án bảo vệ môi trường…

Trong những năm qua, EVNHCMC luôn tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, qua đó góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, xã hội và kinh tế.

Cụ thể, trong năm 2022 EVNHCMC tổ chức nhiều các chương trình tiết kiệm điện kết hợp công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố: “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”: khánh thành và trao tặng 23 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 82 kWp tại các Nhà thiếu nhi, Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật...; “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm: thực hiện bó gọn hệ thống lưới điện, cáp thông tin và lắp đèn chiếu sáng dân lập miễn phí tại 49 tuyến hẻm với tổng chiều dài 16.813 m và lắp đặt 1.144 bộ đèn chiếu sáng; “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”: thực hiện thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 430 hộ gia đình khó khăn,…

Bên cạnh việc tiên phong sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo tại trụ sở Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, EVNHCMC cũng đẩy mạnh vận động người dân, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM tăng cường sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời, ...) theo chủ trương chính sách của Nhà nước.

EVNHCMC cũng đã thực hiện chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình cung cấp các dịch vụ về điện cho các tổ chức, công dân và chuyển đổi số nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con và các đơn vị trong hệ sinh thái của EVN.

“Với những nỗ lực không ngừng, EVNHCMC mong muốn sớm trở thành một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số nhằm bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu”, ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC người đại diện EVNHCMC tham gia nhận giải thưởng danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP.HCM năm 2023 chia sẻ.

HƯƠNG THẢO