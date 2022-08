EVNNPC lên phương án chuẩn bị ứng phó bão số 3

Theo đó, để đảm bảo công tác vận hành, an toàn cho con người và tài sản, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, Tổng giám đốc EVNNPC yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ động theo dõi, nắm bắt về diễn biến bão trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức triển khai phương châm 4 tại chỗ, trực PCTT&TKCN khi có tin bão ảnh hưởng đến đất liền khu vực miền Bắc, khắc phục nhanh sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng; Tổ chức kiểm tra và gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn trong quản lý vận hành, cung cấp điện. Đối với các khu vực miền núi, các đơn vị cần tăng cường đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến lưới điện.

EVNNPC yêu cầu các công ty điện lực có phương án đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm tiêu khi úng ngập xảy ra, các phụ tải quan trọng, chỉ đạo, quán triệt đến tất cả CBCNV nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn điện trong cộng đồng dân cư tại các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

Các công ty thuỷ điện kiểm tra lưu lượng nước về đập, hồ chứa, kênh máng, ống dẫn,… để đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành của nhà máy; Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin và cảnh báo mưa lũ để đảm bảo an toàn cho hồ đập, cũng như đảm bảo an toàn cho các khu vực hạ du; Phối hợp tốt với chính quyền địa phương khi tiến hành xả lũ (nếu xảy ra), tuân thủ các quy trình, quy định hiện hành,...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Từ tối 25-8 đến khoảng ngày 27-8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Trong tháng 7, EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh, TP phía Bắc. EVNNPC đã đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện phương án ứng trực và đảm bảo cung cấp điện phục vụ điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Tổng sản lượng điện thương phẩm trong tháng 7 của Tổng công ty đạt hơn 8 tỉ kWh, lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt 48,6 tỉ kWh, tăng trưởng 5,07% so với cùng kỳ và đứng đầu trong 5 tổng công ty điện lực.

Tổng công ty và Công ty Điện lực đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến hết tháng 7-2022 toàn Tổng công ty có 80,2% tỉ lệ khách hàng thực hiện thanh toán tiền không sử dụng tiền mặt, vượt 8,8% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2022; doanh thu tiền điện qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 94,42%.

EVNNPC cho biết, trong tháng 8-2022, các công ty điện lực khẩn trương triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dịch vụ khách hàng năm 2022; đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính phục vụ công tác cân đối tài chính chung của Tổng công ty; lập kế hoạch chi tiết việc triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ năm 2022; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hồi nợ khó đòi,…

Đối với công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC sẽ tiếp tục triển khai các dự án xuất tuyến trung áp đồng bộ TBA 110kV; các công ty điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc bố trí quỹ đất trong quy hoạch sử dụng đất tại địa phương cho các dự án điện lực trong Quy hoạch phát triển Điện lực; đồng thời, hỗ trợ các Ban Quản lý dự án trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình điện.