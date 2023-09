EVNNPC nỗ lực cấp điện an toàn, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

(PLO)- EVNNPC đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai cho người lao động và nhân dân về an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.

Theo báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tháng 8-2023, tình hình mưa giông kéo dài gây sạt lở, lũ quét đã xảy tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, gây ra sự cố và ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện.

Với tinh thần chủ động ứng phó và sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục xử lý sự cố, đảm bảo công tác vận hành, cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng.

PC Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện đến người dân.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, toàn Tổng công ty bố trí hơn 3.000 ca trực điều độ, vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ, đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ các hoạt động sự kiện, sinh hoạt của nhân dân diễn ra trong các ngày nghỉ lễ.

Điện thương phẩm tháng 8-2023 của Tổng công ty đạt 8,57 tỉ kWh, tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 59,08%, tăng 4,68% (đây là mức tăng ghi nhận dấu hiệu phục hồi trong công nghiệp xây dựng khi mà 6 tháng đầu năm 2023 thành phần này đã tăng trưởng âm); thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 33,35%, tăng 7,85%; thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,4%, tăng 6,76%; nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,66%, giảm 4,24% so với cùng kỳ năm 2022; các hoạt động khác chiếm 2,51%, tăng 2,39%. Lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 58,66 tỷ kWh tăng trưởng 3,43% so với cùng kỳ năm 2022.

Về tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện, tháng 8/2023, toàn Tổng công ty đã cấp điện mới cho 21.821 khách hàng, bao gồm 15.822 khách hàng sinh hoạt với thời gian giải quyết trung bình là 2,61 ngày; 5.999 khách hàng ngoài sinh hoạt với thời gian giải quyết trung bình là 2,66 ngày; 219 khách hàng trung áp với thời gian giải quyết trung bình là 3,63 ngày.

Tổng công ty cũng đã thực hiện giải quyết các yêu cầu về dịch vụ trong thực hiện hợp đồng mua bán điện cho hơn 20.000 yêu cầu của khách hàng với thời gian tương ứng 1,3 ngày (đối với các dịch vụ miễn phí) và 2,11 ngày (đối với các dịch vụ có thu phí).

Tỉ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử toàn Tổng công ty đạt tỉ lệ 99,99%, lũy kế hết tháng 8/2023 đạt 99,97%; dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 100%, lũy kế hết tháng 8-2023 đạt 99,99%.

Công nhân PC Cao Bằng kiểm tra lưới điện trong mùa mưa bão.

Trong tháng 8-2023, Tổng công ty khởi công được 3 dự án và đóng điện 4 dự án 110kV, lũy kế đến 31-8, khởi công được 27/59 dự án và đóng điện 25/85 dự án. Hiện nay, công tác đầu tư xây dựng dự án các công trình điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai dự án tại các địa phương, đặc biệt trong thỏa thuận hướng tuyến, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng…

Về nhiệm vụ tháng 9, EVNNPC tiếp tục thực hiện kiểm tra, đôn đốc các Công ty Điện lực triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dịch vụ khách hàng năm 2023, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh trên địa bàn quản lý.

Đối với các dự án trọng điểm, tổng công ty, các đơn vị thành viên tập trung đẩy nhanh tiến độ. Các Công ty Điện lực thành viên EVNNPC thực hiện báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo các Sở Ban ngành bố trí quỹ đất xây dựng, kế hoạch sử dụng đất và hỗ trợ các Ban Quản lý dự án Tổng công ty trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình điện.

Trong tháng 9 và các tháng còn lại của năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nỗ lực phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, cháy nổ do lỗi chủ quan; giảm thiểu tai nạn, tai nạn giao thông, tai nạn điện trong dân… ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai cho người lao động và nhân dân về an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.

PHƯƠNG ANH