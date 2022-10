EVNNPC: Số hóa hợp đồng mua bán điện mang lại thuận tiện cho khách hàng

(PLO)- Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các công ty điện lực tập trung nhân lực, triển khai hiệu quả việc số hóa 100% hợp đồng mua bán điện trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Việc số hóa trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng là xu thế tất yếu và đó là động lực để doanh nghiệp phát triển, mang lại nhiều sự tiện ích, trải nghiệm, nâng độ hài lòng của khách hàng.

Theo xu thế đó và thực hiện chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tập trung nhân lực, triển khai hiệu quả việc số hóa 100% hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Trước đây, việc lưu trữ hồ sơ mua bán điện theo phương pháp truyền thống (bản giấy) chiếm nhiều diện tích và chi phí lưu kho, thường xuyên có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Mỗi khi cần tra cứu, nhân viên Điện lực tốn thời gian tra cứu, tìm kiếm thông tin khách hàng.

Hợp đồng giấy gây tốn tài nguyên giấy, tác động đến môi trường, mực in công nghiệp. Đặc biệt là nguy cơ mất an toàn giao thông cho khách hàng khi phải đi lại đến Điện lực để ký hợp đồng. Bất cập đã nhìn thấy rõ. Vì vậy, việc số hóa HĐMBĐ là cần thiết. Số hóa HÐMBÐ là việc chuyển từ hợp đồng giấy sang hợp đồng điện tử.

Nghĩa là khách hàng sẽ ký HĐMBĐ với ngành điện bằng hợp đồng điện tử (hợp đồng số), việc ký số thông qua mạng Internet hoặc tin nhắn mã OTP. HĐMBĐ, thông tin khách hàng và quá trình sử dụng điện được lưu trữ dưới dạng điện tử.

Số hóa HÐMBÐ sẽ giúp giảm thiểu không gian lưu trữ hồ sơ (không cần phòng kho), không còn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, không còn nguy cơ tác động môi trường: do khai thác gỗ, mực in... Nhờ đó, dữ liệu thông tin khách hàng bắt đầu được quản lý một cách có hệ thống trên phần mềm, từng bước làm thay đổi phương thức kinh doanh điện, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tra cứu thông tin khi cần.

Khi việc số hóa HĐMBĐ xong, khách hàng có thể xem, tải hợp đồng, tra cứu thông tin tại bất kỳ đâu thông qua Website Chăm sóc khách hàng - EVNNPC, địa chỉ: http://cskh.npc.com.vn.

Việc sử dụng giao dịch theo phương thức điện tử nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng, được đánh giá là thuận lợi, nhanh chóng chuẩn xác và an toàn trong giao dịch. Đặc biệt phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.

Hợp đồng điện tử mang đến sự trải nghiệm cho khách hàng. Một cách dễ hiểu: Cơ sở dữ liệu khách hàng được cập nhật điện tử trên phần mềm dùng chung của ngành điện, khách hàng muốn tra cứu hay thay đổi đều được thực hiện một cách dễ dàng.

EVNNPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng hình ảnh ngành điện với nhiều dịch vụ tiện ích để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc số hóa hợp đồng mua bán điện đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, kinh doanh bán điện như: Dễ dàng quản lý, tìm kiếm hợp đồng, tăng năng suất lao động; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; thân thiện với môi trường; tăng tính bảo mật cho khách hàng.

PHƯƠNG ANH - EVNNPC