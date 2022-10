9 tháng năm 2022, EVNNPC tiếp tục tăng trưởng điện thương phẩm

(PLO)- 9 tháng năm 2022, điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc(EVNNPC) đạt 64,75tỉ kWh, tăng trưởng 5,19% so với cùng kỳ.

EVNNPC vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2022. Trong 9 tháng năm 2022, EVNNPC đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh, TP phía Bắc; Tập trung nhân lực, chủ động trong công tác ứng phó với các cơn bão, khắc phục hậu quả thiên tai và khắc phục sự cố lưới điện.

9 tháng, điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 64,755 tỉ kWh, tăng trưởng 5,19% so với cùng kỳ. Hiện nay EVNNPC đang chiếm 35,58% sản lượng điện thương phẩm trong các Tổng công ty phân phối và là đơn vị dẫn đầu trong EVN.

Tỉ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng thực hiện đạt 4,33%, giảm 0,67% so với cùng kỳ 2021 và cao hơn 0,03% so với kế hoạch của Tổng công ty. Tỉ lệ tổn thất điện năng các cấp điện áp đều giảm so với cùng kỳ, đặc biệt lưới điện trung hạ áp.

Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, trong 9 tháng, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.909 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,78 ngày, giảm 3,22 ngày so với quy định của Tập đoàn; giảm 1,22 ngày so với quy định của Tổng công ty; giảm 0,37 ngày so với cùng kỳ 2021.

Đánh giá công tác đầu tư xây dựng 3 tháng cuối năm còn rất nặng nề, ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đề nghị các BQLDA và các Công ty Điện lực phải khẩn trương quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương, quyết liệt triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ như cam kết.

“Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, các đơn vị QLDA nhận thức rõ vấn đề này để tập trung chỉ đạo triển khai ngay từ khâu khảo sát hướng tuyến, vị trí trạm của dự án, lường trước những khó khăn để làm việc với Sở ban ngành của tỉnh, tránh trường hợp phải thỏa thuận nhiều lần và vướng mắc mặt bằng trong giai đoạn thi công về sau, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án” - Ông Lê Minh Tuấn cho biết.

Trước những khó khăn của công tác tài chính, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng đề nghị các đơn vị căn cứ kế hoạch tài chính Tổng công ty giao, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chủ động cân đối tài chính, thực hiện tiết kiệm chi phí đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, trong 9 tháng qua công tác quản trị của Tổng công ty đã có những bước đi đúng hướng và bài bản thu được nhiều kết quả tiến bộ. Tuy nhiên, do tác động của tình hình thế giới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, gây ảnh hưởng và tác động về giá nguyên vật liệu dẫn đến những khó khăn trong hoạt động SXKD nói chung của ngành điện.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu các đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo điều hành của Tổng công ty, đặc biệt là công nợ, quyết toán, giải ngân hạch toán của Tổng công ty, đặc biệt thực hiện nghiêm giải pháp đảm bảo an toàn tài chính; Chú trọng các biện pháp để ngăn chặn giảm thiểu tai nạn lao động tai nạn điện trong dân; Tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền ngày ghi chỉ số và thực hiện tốt công tác truyền thông.

Các đơn vị tập trung hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu SXKD được giao về mọi mặt quản lý kỹ thuật vận hành kinh doanh điện năng và đầu tư xây dựng, chuyển đổi số, thoái vốn;…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện yêu cầu các đơn vị sẽ tập trung nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trong đó đề nghị cần tăng cường xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên đường dây để hạn chế các sự cố do hư hỏng thiết bị gây ra…

Các BQLDA và các Công ty Điện lực phải khẩn trương quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương, quyết liệt triển khai các dự án được giao; Các đơn vị căn cứ kế hoạch tài chính Tổng công ty giao, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chủ động cân đối tài chính, thực hiện tiết kiệm chi phí đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao... Hoàn thành 100% các nhiệm vụ chuyển đổi số mà EVN giao Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2022.

Ông Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh, công tác kế hoạch năm 2023 phải có sự rà soát kỹ, lường trước những khó khăn thuận lợi, đảm bảo có sự mở và linh hoạt cho những nhiệm vụ thực tế của năm, trên cơ sở đó sẽ xây dựng một bộ kế hoạch thực sự chất lượng và có hiệu quả.

VIỆT HẠNH