EVNNPT khắc phục xong sự cố lưới điện do bão số 4 gây ra

(PLO)- Lúc 16 giờ 20 phút, ngày 28-9, các đơn vị thuộc EVNNPT đã khắc xong sự cố đường dây 500kV Dốc Sỏi – Đà Nẵng do bão số 4 gây ra.

Như vậy, tất cả sự cố lưới điện truyền tải do bão gây ra thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quản lý vận hành đã được khắc phục hoàn toàn.

Trước đó, bão số 4 gây ra 9 sự cố đường dây 220kV và 5 sự cố đường dây 500kV. Các đường dây này cơ bản được khắc phục vào sáng ngày 28-9, chỉ còn lại duy nhất đường dây 500kV Dốc Sỏi – Đà Nẵng cần xử lý tiếp.

Để ứng phó bão số 4, ngay trong đêm 27-9, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và đoàn công tác đã có mặt tại Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị chống bão.

Để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn lưới điện truyền tải do hậu quả của báo số 4, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã chỉ đạo các truyền tải điện triển khai kiểm tra toàn tuyến đường dây.

Các đơn vị của PTC2 đã sử dụng thiết bị bay (UAV) kết hợp hệ thống camera gắn trên đường dây để kiểm tra vị trí xung yếu. Tại các trạm biến áp, các nhân viên vận hành cũng tiến hành kiểm tra các ngăn lộ, máy biến áp và thiết bị...

Tại Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), khu vực tỉnh Bình Định là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các khu vực khác gồm các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và Gia Lai có mưa to và mưa rất to, cảnh báo nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

Ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc PTC3 cho biết, do ảnh hưởng của mưa to, gió lớn và giật mạnh, trên lưới truyền tải do PTC3 quản lý đã xảy ra sự cố trên đường dây 220 kV 271 Pleiku – 274 An Khê. Vị trí sự cố nằm giữa đèo Mang Yang, địa hình hai bên là vách núi cao, hút gió mạnh.

Ngày 28-9, Truyền tải điện Gia Lai đã khẩn trương triển khai lực lượng xử lý khắc phục sự cố và đóng điện vận hành trở lại. Ngoài ra, trên lưới truyền tải của PTC3 không xảy ra sự cố hay hư hỏng thiết bị tại các trạm biến áp.

Theo ông Cường, trong thời gian bão số 4 đi qua, lưới điện PTC3 có xảy ra sự cố nhưng vẫn đảm bảo kết lưới khu vực, không gián đoạn cung cấp điện. Hiện các đơn vị trực thuộc PTC3 đang tiếp tục toàn lực triển khai nhân sự rà soát kiểm tra lưới điện, kể cả các công trình nhà cửa, kho tàng, đặc biệt các vị trí xung yếu có khả năng sạt lở cao; PTC3 cũng đang thống kê thiệt hại sau bão và kịp thời có phương án khắc phục, đảm bảo hệ thống truyền tải điện khu vực Nam miền Trung – Duyên Hải – Tây Nguyên vận hành an toàn, liên tục, ổn định.

Trực tiếp chỉ huy khắc phục sau bão tại trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú đánh giá cao sự chủ động phòng chống bão của PTC2, PTC3 và các đơn vị trực thuộc. Nhờ sự chủ động ứng phó thiên tai, bão lũ nên hệ thống truyền tải điện cơ bản được vận hành an toàn.

Một số sự cố trên lưới nhưng không làm gián đoạn liên kết các vùng miền, đặc biệt là lưới điện 500kV Bắc - Nam vẫn được duy trì, các trạm biến áp không bị mất điện.

XUÂN TIẾN - VIỆT HÙNG