Ford thu hồi hàng loạt xe vì lỗi nhiên liệu và lốp

Việc thu hồi của Ford ảnh hưởng đến tổng cộng gần 500 xe, hiện nhà sản xuất Ford đang kiểm tra và khắc phục những vấn đề này ngay khi có khiếu nại của chủ sở hữu.

Ford vừa đưa ra hai đợt thu hồi ô tô thuộc ba dòng xe khác nhau như Mustang vì lỗi nhiên liệu, Bronco Sport, Maverick vì lốp bị hỏng. Ảnh: Ford.

Ford đã chính thức thu hồi 477 chiếc xe thuộc ba dòng sản phẩm Mustang, Bronco Sport và Maverick. Loại xe lớn nhất trong số này liên quan đến những chiếc Ford Mustang bốn xi-lanh có thể bị hỏng hoặc bị cắt đường dẫn nhiên liệu. Lần thu hồi thứ hai là các mẫu xe nhỏ hơn liên quan đến lốp Michelin được sản xuất không đúng cách đó là các mẫu xe Ford Bronco Sport và Ford Maverick.

Tổng cộng, Ford đang thu hồi 362 chiếc Mustang đời 2024 và tìm thấy lỗi ở đường dẫn nhiên liệu áp suất thấp trên tất cả các xe này.

Theo Ford, nhà cung cấp Cấp 1 mà họ sử dụng “đã thực hiện quy trình làm lại thủ công trái phép và không cần thiết để cải thiện độ hoàn thiện không đồng đều của ống bọc ngoài của ống dẫn nhiên liệu bằng một dụng cụ cắt cầm tay”.

Do đó, Ford tin rằng tất cả các xe nằm trong danh sách triệu hồi đều có đường dẫn nhiên liệu bị hư hỏng hoặc bị cắt, nối đường dây ở gầm với máy bơm nhiên liệu cao áp. Rõ ràng, nhiên liệu bị rò rỉ có thể gây ra rủi ro an toàn nghiêm trọng. Do đó, Ford yêu cầu chủ xe đến đại lý để kiểm tra và thay thế những bộ phận này khi cần thiết.

Trong đợt thu hồi thứ hai, Ford cho biết xe Bronco Sport 2023 và xe Maverick 2023 có thể bị hỏng lốp.

Theo tài liệu thu hồi chính thức, Michelin là một thương hiệu sản xuất lốp ô tô đã vô tình sử dụng suốt chỉ bị dán nhãn sai trong quá trình sản xuất lốp xe. Cuộn suốt chỉ đó dẫn đến việc những chiếc lốp bị nghi ngờ có “lớp nắp được làm từ aramid và nylon thay vì thành phần hoàn toàn bằng nylon”.

Theo đội ngũ kỹ thuật của Ford tin rằng đây là một rủi ro về an toàn vì lốp được sản xuất không đúng cách sẽ hoạt động hoàn toàn khác so với lốp bình thường. Do đó, công ty Ford đang thu hồi tổng cộng 115 chiếc Mavericks và Bronco Sports. Nhà sản xuất Ford không chỉ rõ số lượng mỗi chiếc lốp, nhưng họ cung cấp thêm thông tin cho biết đó là chiếc Michelin Primacy All-Season với kích thước 225/60/18.

Điều đó sẽ tự động loại trừ bất kỳ chiếc Ford Bronco Sport hoặc Maverick nào đạt tiêu chuẩn với lốp mọi địa hình. Tất nhiên, nó cũng sẽ loại trừ những chiếc xe có bánh xe 17 inch.

Đáng chú ý, Bronco Sport Outer Banks là một trong số ít mẫu xe được trang bị bánh xe 18 inch và không có lốp địa hình nên chủ sở hữu hãy cẩn thận.

Những khách hàng hiện đang sở hữu bất kỳ mẫu xe nào trong số này có thể liên hệ với đại lý Ford hoặc Lincoln tại địa phương hoặc nhập số VIN của họ tại NHTSA.gov để được hỗ trợ xử lý.

PHƯƠNG LÊ