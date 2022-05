Gần 35.000 lượt du khách đến Long An trong dịp lễ 30-4, 1-5

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng lượng du khách từ nhiều nơi đến tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa và bảo tàng…ở Long An lên đến gần 35.000 người. Doanh thu khoảng 18 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Điểm du lịch văn hóa, thể thao Phước Lộc Thọ huyện Đức Hòa phục vụ khoảng 500 lượt khách đến tham quan, thời gian diễn ra từ ngày 30-4 đến 2-5.

Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập trong 3 ngày lễ đã đón được 1.200 lượt khách, các Khu di tích lịch sử văn hóa và Bảo tàng tỉnh đón khoảng 300 lượt khách đến tham quan.

Năm nay Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland) ở huyện Bến Lức đón được khoảng 5.000 lượt khách. Vườn thú Mỹ Quỳnh ở huyện Đức Hòa thu hút nhiều du khách, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vườn thú đón khoảng 2.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt trong dịp lễ năm nay, Công viên nước Dino Water Park đi vào hoạt động đã đón nhiều lượt khách đến vui chơi giải trí, với khoảng 3.000 lượt khách.

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, công tác an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, đồng thời đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra các tệ nạn xã hội trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Tăng cường hướng dẫn khách du lịch và người lao động tuân thủ quy định 5K phòng chống COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách và người lao động trong ngành du lịch.