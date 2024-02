(PLO)- Từ ngày 8 đến 11-2, cả nước ghi nhận 67 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, giảm 17 ca (hơn 20%) so với Tết Quý Mão 2023.

Chiều 12-2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), Bộ Y tế thông tin về tình hình khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông từ 7 giờ ngày 8-2 đến 7 giờ ngày 11-2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 2 tháng Giêng). Có tổng cộng 67 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, giảm 17 ca (hơn 20%) so với Tết Quý Mão 2023.

Cũng trong khoảng thời gian trên, có tổng cộng 9.920 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, giảm 14,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão năm 2023, trong đó số lượng ca khám cấp cứu chiếm 6,6%.

Số trường hợp phải nhập viện là 4.787 trường hợp (chiếm 48,3% tổng số ca), tăng 9,6% so với Tết Quý Mão 2023.

Bên cạnh đó, số ca tai nạn do pháo nổ, chất nổ từ ngày 8-2 đến 11-2 là 453 trường hợp, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, không có trường hợp tử vong. Có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, trong đó 24 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi.

Theo Bộ Y tế, trong những ngày Tết Giáp Thìn, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết 2024, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân. Tai nạn liên quan đến giao thông giảm mạnh cả số khám, số nặng chuyển tuyến trên và số ca tử vong.

Ngoài ra, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo từ ngày 8-2 đến 11-2 của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc, tổng số bệnh nhân đang điều trị sau 3 ngày Tết là 109.840 người, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 151.268 người, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 61.389 người. Tổng số ca phẫu thuật các loại là 7.291 ca, tăng 3,3% so với cùng kỳ; trong đó số ca phẫu thuật cấp cứu là 1.908 ca, tăng 11% so với năm 2023.

Tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ thành công là 7.680. Tổng số bệnh nhân ra viện là 73.092.

