Giả danh công an để lừa cụ bà gần 400 triệu đồng 04/11/2024 09:07

Ngày 4-11, Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển 380 triệu đồng.

Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2024, có một số điện thoại lạ gọi cho bà H tự xưng là Công an điều tra và cho rằng bà đang liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ cho nhóm khủng bố…

Cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai giải thích cho bà H về hành vi lừa đảo của nhóm tội phạm công nghệ cao. Ảnh: CAĐN.

Sau đó, người tự xưng là công an yêu cầu bà H đến Ngân hàng để chuyển tiền. Bà H cho biết mình không biết có tiền mặt với không biết chuyển khoản trên điện thoại thì nhóm này liên tục yêu cầu, thúc giục hướng dẫn bà đến ngân hàng rút tiền sổ tiết kiệm, mua điện thoại ký dịch vụ MobileBanking rồi sau đó chuyển khoản số tiền 380 triệu đồng vào tài khoản của mình và gửi cho cho “công an điều tra” mã OTP giao dịch chuyển khoản của ngân hàng.

Khi bà H đến ngân hàng làm thủ tục thì nhân viên ngân hàng biết thông tin nghi vấn đây vụ lừa đảo qua nên đã báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng gặp bà H để giải thích.

Sau khi biết mình bị lừa, bà H đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai và nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn cản vụ lừa đảo.