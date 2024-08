Giá đôla Mỹ chợ đen 'rơi' mạnh 17/08/2024 14:37

Đầu giờ chiều ngày 17-8, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do đang được giao dịch phổ biến ở mức 25.290 VND/USD (mua) và 25.370 VND/USD (bán), “bốc hơi” 160 đồng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua. Nếu so với phiên giao dịch đầu tuần vừa qua, hiện mỗi đồng USD “chợ đen” đã “bay” tới 270 đồng, tương ứng giảm hơn 1% giá trị.

Tương tự, tại các ngân hàng thương mại, giá đôla Mỹ cũng được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, chốt phiên cuối tuần, giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng dao động quanh mức 24.860 – 25.230 VND/USD, giảm 50 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch đầu tuần.

Giá đôla Mỹ liên tục giảm trong những ngày gần đây trên cả thị trường chính thức lẫn chợ đen. Ảnh minh họa

Với mức giá như hiện tại, chênh lệch giá bán USD giá các ngân hàng thương mại và thị trường chợ đen chỉ còn vênh nhau khoảng 140 đồng. Trong khi đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, có thời điểm thị trường từng ghi nhận khoảng cách này vọt lên đến hơn 900 đồng mỗi đôla.

Chỉ số USD-Index đang dừng lại ở ngưỡng 102,4 điểm, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 đầu năm nay. Giá đôla Mỹ trên thị trường quốc tế lao dốc trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng chắc chắn về khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,5% vào tháng 9 sắp tới, với tổng mức giảm có thể đạt 1% trong thời gian còn lại của năm 2024.

Thực tế cho thấy, lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 7 vừa qua. Bên cạnh đó, dữ liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất kể từ năm 2021 và thấp hơn một chút so với dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế là 3%. Lạm phát cơ bản, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng, ở mức 3,2%, cũng là mức thấp nhất trong 3 năm.

Mặc dù chi phí nhà ở tại Mỹ đã tăng nhanh hơn so với tháng 6 nhưng sự sụt giảm trong giá cả các mặt hàng từ ô tô đã qua sử dụng đến dịch vụ chăm sóc y tế đã phần nào bù đắp được mức tăng này.

Các chuyên gia phân tích thị trường tại Trung tâm tài chính của ngân hàng ACB cũng nhận thấy thị trường tài chính - tiền tệ nhìn chung không ghi nhận nhiều biến động lớn sau khi dữ liệu CPI Mỹ được công bố, cho thấy mọi sự chú ý hiện đang hướng đến sức khỏe của thị trường việc làm tại Mỹ. Chỉ số USD-Index tiếp tục giảm.

Tỉ giá USD/VND liên ngân hàng giảm mạnh ngoài tác động từ đà suy yếu của đồng USD trên thị trường thế giới trước dữ liệu lạm phát của Mỹ, còn được hỗ trợ bởi xuất khẩu gia tăng mạnh mẽ. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 266,9 tỉ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đạt 212,9 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo kế hoạch mới nhất từ Bộ Công thương cho thấy năm 2025 toàn ngành đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng khoảng 6% và cán cân thương mại duy trì xuất siêu khoảng 15 tỉ USD.