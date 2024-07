Giá đôla Mỹ 'chợ đen' rơi thẳng đứng 17/07/2024 14:55

(PLO)- So với một ngày trước, hiện giá đôla Mỹ trên thị trường "chợ đen" đã giảm 120 đồng. Còn nếu tính từ đầu tháng 7, đến nay mỗi USD trên thị trường "chợ đen" đã giảm trên 400 đồng.

Ngày 17-7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 24.256 đồng, tăng thêm 11 đồng so với hôm qua.

Cùng với đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tương tự. Đơn cử, Vietcombank cũng cộng thêm 11 đồng ở cả hai chiều, nâng giá mua – bán USD bằng tiền mặt lên 25.218 - 25.468 VND/USD. Eximbank vẫn giữ nguyên giá mua vào ở mức 25.160 VND/USD, còn chiều bán ra tăng thêm 11 đồng lên 25.468 VND/USD…

Giá đôla Mỹ tự do tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Trái ngược với xu hướng đi lên của đồng bạc xanh trên thị trường chính thức, tỉ giá USD/VND tại thị trường "chợ đen" lại tiếp tục lao dốc. So với một ngày trước, hiện mỗi đôla Mỹ trên thị trường tự do đã bốc hơi khoảng 120 đồng, giao dịch quanh mức 25.510 – 25.590 VND/USD.

Tính từ đầu tháng 7 đến nay, giá đôla Mỹ "chợ đen" đã giảm khoảng 410 đồng, trong khi đó giá USD tại các ngân hàng thương mại gần như không đổi. Điều này khiến chênh lệch giữa giá bán USD tại các ngân hàng thương mại và “chợ đen” rút ngắn xuống còn 120 đồng, thay vì độ vênh lên đến 300-400 đồng như giai đoạn trước.

Quan sát của Khối Thị trường tài chính của ngân hàng ACB thấy rằng, chỉ số USD-Index đã tăng hơn 0,2% lên gần mức 104,5 điểm vào tối qua sau khi dữ liệu về doanh số bán lẻ tháng 6 tại Mỹ tăng cao hơn dự báo và đạt mức cao nhất trong 3 tháng.

Kết quả bất ngờ này dường như đi ngược lại xu hướng trong những tháng gần đây với mức tăng trưởng tiêu dùng chậm dần do áp lực từ lãi suất cao và thị trường lao động chững lại. Qua đó cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang đứng vững khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chuẩn bị bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu khác cho thấy giá nhập khẩu không thay đổi trong tháng 6, do giá thực phẩm tăng trở lại được bù đắp bởi giá năng lượng thấp hơn, giúp FED có thêm lý do cắt giảm lãi suất trong năm nay.