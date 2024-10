Giá đôla Mỹ toàn thị trường 'nóng' trở lại 15/10/2024 13:59

Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 24.177 VND/USD, cao hơn 16 đồng so với hôm qua.

Cùng chiều, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng “nóng”. Chẳng hạn, mở cửa phiên giao dịch, Vietcombank chỉ điều chỉnh tăng 25 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Nhưng đến cuối phiên giao dịch buổi sáng, biên độ tăng được đẩy lên 75 đồng, đưa giá mua vào lên 24.705 VND/USD và bán ra ở mức 25.095 VND/USD.

Tương tự, Eximbank cũng cộng thêm 80 đồng ở chiều mua và 90 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, đẩy giá mua – bán đồng bạc xanh lên mức 24.730 – 25.150 VND/USD.

Giá đôla Mỹ tăng mạnh. Ảnh minh họa

Trên thị trường tự do, giá USD cũng “leo dốc” khá mạnh. Hiện mỗi USD được giao dịch phổ biến ở mức 25.220 – 25.320 VND/USD, đắt hơn 30 đồng so với một ngày trước. So với thời điểm giữa tháng 9 vừa qua, khi giá USD chợ đen chạm mốc thấp nhất kể từ đầu năm, đến nay đã bật tăng thêm 470 đồng mỗi đôla.

Cùng với đó, chênh lệch giá mua - bán USD trên thị trường tự do cũng được nới rộng lên 100 đồng thay vì khoảng cách 80 đồng như thường lệ.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index tiếp tục duy trì đà tăng, hiện đã chạm mức cao nhất trong 10 tuần qua. Tính từ đầu tháng 10, chỉ số USD-Index đo sức mạnh của đồng đôla Mỹ đã tăng giá khoảng 3,1% trong bối cảnh các dữ liệu và kỳ vọng gần đây về lạm phát và thị trường lao động Mỹ có thể phần nào khiến quá trình hạ lãi suất chậm hơn các dự báo trước đây.

Bên cạnh đó, động lực tăng giá của đồng bạc xanh còn được hỗ trợ sau khi chi tiết về gói kích thích kinh tế của Trung Quốc được công bố cho thấy chưa thật sự như kỳ vọng trước đó của thị trường và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục chịu thêm áp lực từ tình trạng giảm phát.

Mặc dù tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại, lấy lại hoàn toàn phần điểm số đã mất đi trong phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tuy nhiên, theo nhóm phân tích thị trường tiền tệ của Công ty chứng khoán Vietcombank, lộ trình hạ lãi suất điều hành của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là xu hướng chính và sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

Do đó, nhiều khả năng sức mạnh đồng USD sẽ duy trì ở ngưỡng thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường ngoại tệ. Chưa kể, trong nước, thặng dư thương mại khả quan cùng mức vốn đăng ký và giải ngân FDI tăng so với cùng kỳ. Kiều hối vẫn đang đóng góp quan trọng nguồn ngoại tệ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết quý 3, vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn đạt hơn 24,78 tỉ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xem Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để đầu tư trong dài hạn. Đặc biệt, nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 9 tháng.