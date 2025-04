Nam A Bank nhận giải thưởng Vietnam ESG Awards 25/04/2025 08:41

Đây là thành quả cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc thúc đẩy tài chính xanh, ứng biến mạnh mẽ với xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững.

Vietnam ESG Awards 2024 lần thứ nhất do Báo Dân Trí triển khai là giải thưởng danh vị tiên phong nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức xuất sắc trong việc thực hiện tiêu chí ESG (Environmental - môi trường, Social - xã hội, Governance - quản trị). Giải thưởng thu hút đông đảo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có kế hoạch triển khai và đặt những bước chân đầu tiên trên con đường đi đến ESG.

Trong khuôn khổ giải thưởng Vietnam ESG Awards 2024, Nam A Bank được vinh danh là Ngân hàng nổi bật gắn kết nhân viên trong triển khai ESG. Đây là hạng mục tôn vinh yếu tố S (xã hội) nhằm ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển bền vững, tạo ra giá trị lâu dài và ý nghĩa cho cộng đồng

Đại diện Nam A Bank nhận giải thưởng Vietnam ESG Awards 2024.

Với những nỗ lực không ngừng trong hành trình phát triển bền vững, Nam A Bank đã đáp ứng các tiêu chí Ban tổ chức đề ra về cam kết bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và quản trị minh bạch, hiệu quả, tiên phong trong triển khai chiến lược phát triển bền vững và mô hình tăng trưởng xanh của Quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, Nam A Bank cam kết đồng hành cùng quốc gia đạt mục tiêu Net-Zero thông qua ba yếu tố: tài chính xanh, giảm phát thải, quản lý tác động môi trường. Ngân hàng tiên phong xây dựng các sản phẩm tài chính xanh, áp dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường – xã hội (ESMS), tài trợ các dự án thân thiện với môi trường. Đồng thời, Nam A Bank triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đầu tư vào năng lượng tái tạo và hướng đến mục tiêu loại bỏ năng lượng hóa thạch vào năm 2050. Ngân hàng còn chú trọng sử dụng hiệu quả tài nguyên, xử lý chất thải đúng quy định góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Hơn nữa, Nam A Bank tập trung đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc lý tưởng với chính sách phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp tích cực. Qua đó, từng bước lan tỏa, gắn kết cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống duy trì, phát huy các sáng kiến thực hành ESG cũng như thay đổi tư duy trong lối sống trung hòa carbon, nâng cao hiệu suất làm việc trong môi trường sống xanh.

Nam A Bank – Ngân hàng nổi bật gắn kết nhân viên trong triển khai ESG.

Ngoài ra, Nam A Bank còn gắn kết chặt chẽ giữa quản trị rủi ro và phát triển bền vững thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng AI để phân tích dữ liệu và tăng cường an ninh mạng. Nam A Bank cũng xây dựng hệ thống quản lý rủi ro ESG nhằm nâng cao chuẩn mực quản trị. Bảo mật thông tin khách hàng bằng cách đầu tư vào hệ thống và quy trình an toàn dữ liệu, nhằm tăng cường niềm tin và sự an tâm khi khách hàng sử dụng dịch vụ cũng được Ngân hàng chú trọng.

Cam kết phát triển bền vững của Nam A Bank không chỉ trong kinh doanh, vận hành mà còn thông qua những hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng. Nam A Bank đã và đang tích cực triển khai, đồng hành cùng các hoạt động thiết thực và ý nghĩa như các dự án giáo dục, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại tại các địa phương khó khăn.

“Nam A Bank cam kết lấy tiêu chuẩn ESG làm nền tảng cho tất cả hoạt động của Ngân hàng. Qua đó, không chỉ hướng tới lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội, chung tay bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến lược ESG với hai trụ cột chính ‘Số hóa’ và ‘Xanh hóa’, hướng tới phát triển hài hòa với môi trường và cộng đồng”, Đại diện Nam A Bank cho biết.